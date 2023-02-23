Під час південного відступу Росія зберегла найбільш боєздатні повітряно-десантні бригади, - офіцер руху опору "Вільна Україна" Тетерук
Офіцер руху опору "Вільна Україна" Андрій Тетерук вважає, що ворог ще не застосовував на фронті резерви армії РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"300 тис. російських мобілізованих, які вже пів року проводять інтенсивну підготовку, треба враховувати, як серйозну небезпеку. Також потрібно звертати увагу на те, що Путін оголосив другу хвилю мобілізації й ще буде мобілізовано близько 100-200 тис. Ці люди жаліють тільки одне, що їхні генерали крадуть гроші й не дозволяють їм бути краще екіпірованими, щоб ефективніше вбивати українців. Останні 20 років путінський режим цілеспрямовано накопичував ненависть й проводив дегуманізацію української нації, що дозволяє росіянам нас вбивати. Російські резерви насправді ще не застосовувалися", - підкреслив Тетерук.
За його словами, на східній ділянці фронту воюють підрозділи армії РФ, які виконують завдання щодо позиційної боротьби.
"Позиції обох сторін практично не змінюються. 100 метрів - це точно не наступальні дії. Під час південного відступу Росія зберегла найбільш боєздатні повітряно-десантні бригади, вона їх ще не використовувала. Коли РФ буде використовувати такі підготовлені підрозділи, тоді ми будемо бачити наступальні дії. Знецінювати потенціал РФ - наражати нас на небезпеку", - наголосив Тетерук.
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