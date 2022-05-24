Під час розмінування Азовсталі підірвалися четверо російських саперів

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.

За його словами, окупанти підірвалися на території підприємства на міні.

"При розмінуванні Азовсталі чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата невідворотна. Слава Україні!" - написав Андрющенко.

16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність повітряного коридору до Маріуполя, українські льотчики гвинтокрилами доправляли захисникам заблокованої Азовсталі ліки, харчі, воду та зброю.

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