Під час розмінування Азовсталі підірвалися четверо російських саперів
У Маріуполі, під час розмінування заводу "Азовсталь" підірвалися четверо російських саперів
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у telegram.
За його словами, окупанти підірвалися на території підприємства на міні.
"При розмінуванні Азовсталі чотири сапери росіян підірвались на міні. Один в важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення. Вважаю що новина, яку можна вважати за хорошу. Відплата невідворотна. Слава Україні!" - написав Андрющенко.
- 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
- Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
- 21 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що попри відсутність повітряного коридору до Маріуполя, українські льотчики гвинтокрилами доправляли захисникам заблокованої Азовсталі ліки, харчі, воду та зброю.
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