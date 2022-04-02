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Головна війна з Росією Під час вечірнього обстрілу Одещини частину ракет знищила українська ППО , - ОК "Південь"

Під час вечірнього обстрілу Одещини частину ракет знищила українська ППО , - ОК "Південь"

2 квітня, 2022 субота
02:14
війна з Росією ППО ЗСУ

На Одещини українська протиповітряна оборона збили ракети, які несли небезпеку цивільному населенню

Про це повідомляє Штаб Оперативного командування "Південь".

"Під час ракетного обстрілу Одеської області ворог підступно намагався вразити об’єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню. Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об’єкти. Ситуація знаходиться під контролем збройних сил України. Обставини події уточнюються", - зазначили у Штабі командування.

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ППО
Одещина
ракетний обстріл
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