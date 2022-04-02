Російські війська обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу

Про це розповів голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує "Українська Правда".

На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.

"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", - зазначив Олександр Вілкул

Відзначимо, що ще декілька годин тому Вілкул записав звернення, у якому зазначав, що в області все спокійно, а бойові дії змістились на сусідню Херсонщину.

Нагадаємо, вночі 2 квітня росіяни здійснили масовані ракетні удари по Одещині та місту Дніпро.

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