Російські війська обстріляли з "Градів" околицю Кривого Рогу
Окупанти здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню околиці Кривого Рогу
Про це розповів голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує "Українська Правда".
На початку доби 2 квітня росіяни застосували РСЗО для обстрілу району Інгулець.
"Обстріляли "Градами" виїзд в Інгулець. Горить заправка", - зазначив Олександр Вілкул
Відзначимо, що ще декілька годин тому Вілкул записав звернення, у якому зазначав, що в області все спокійно, а бойові дії змістились на сусідню Херсонщину.
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