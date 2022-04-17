Під час війни наші найкращі телевізійні ресурси повинні повноцінно працювати на Україну, - кінорежисер Леонід Мужук про вимкнення "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" з мережі Т2

Про це Леонід Мужук написав у facebook.

За його словами, в той час, як "Еспресо", "5 канал" та "Прямий" не пускають до етеру, до національного телемарафону залучені представники телеканалів, які тривалий час здійснювали неприховану діяльність супроти українського інформаційного суверенітету.

"Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю ВВС News Україна прокоментував відключення "Еспресо", "Прямого" та "5 каналу" з цифрового етеру. Зокрема, він констатував: "У нас є рішення РНБО, де йдеться про те, що національні канали мають брати участь у національному марафоні. Якщо хочуть – хай приєднуються." Приєднатися телеканали поки ніяк не можуть - і як вони не волають, проте ніхто з впливових державників їх поки не чує! А чому? Адже важливий державний інформаційний захід, названий спільним телемарафоном, уже помітно вичерпує свої творчі сили, інформаційно тупцює на місці. І не тільки тому, що строкатий фаховим рівнем журналістів. Головним парадоксом цього по-державному відповідального інформаційного процесу є надто прикрий факт: для справді нелегкої інформаційної роботи, як бачимо, здебільшого залучені представники саме тих телеканалів, які тривалий час здійснювали неприховану діяльність супроти українського інформаційного суверенітету, зухвало використовували наш національний простір на підтримку московських інтересів, експлуатуючи мовний чинник, бомбардуючи суспільну свідомість українців імперськими наративами "рускаго міра", - написав Мужук.

Він підкреслив, що на нинішньому етапі війни беззастережно вірити у таку блискавичну ідейно-телевізійну метаморфозу не тільки передчасно, а й надто небезпечно з огляду на масштабність гострих специфічних, прихованих і вже виявлених, проблем нашої інформаційної політики.

"Йдеться тут не тільки про просту довіру до чеснот журналістів. Не усім залученим до марафону телеканалам, зважаючи на практичні інтереси їхніх засновників, ясна річ, є посильною чи просто бажаною ця велика і чесна робота на утвердження України в Українській державі. Комусь, може, й досі така історична мета є несприйнятною й для нього чужою. А без такої національної єдності суспільства не буде щасливої перспективи для України. А відкладати таку давно занедбану телевізійними журналістами роботу на потім - нема в українців права. Тому ротація потрібна вже. І негайно", - переконаний Мужук.

Режисер наголосив, що під час війни з підступним ворогом найкращі телевізійні ресурси повинні повноцінно працювати на Україну.

"Еспресо" - перший такий український телеканал, чиї журналісти, здатні якнайкраще посилити об'єднані зусилля телевізійників у спільному національному марафоні. До того ж - безглуздо так чинити, знаючи при тому, що ніхто не має права безпідставно усувати з широкодоступного частотного ресурсу найкращі українські журналістські сили! Мусить бути якраз навпаки: державні інституції з питань інформаційної політики, з Мінкультом включно, повинні сприяти, - а то й просити - самовіддані національним інтересам журналістські колективи цих трьох українських телеканалів до невідкладної праці, спрямованої на українську перемогу. Під час смертельної війни з підступним ворогом найкращі наші телевізійні ресурси повинні повноцінно працювати на Україну. Натомість маємо факт, що наші державники мимоволі, свідомо чи несвідомо, але саме такою своєю "байдужою" політикою таки сприяють нашому вічному ворогу в його ненависницькій війні проти України як держави", - констатував Мужук.

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