Під Черніговом загинув чоловік народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної

Про це вона повідомила у Facebook.



Чоловік загинув, коли намагався врятувати людей від російських окупантів під Черніговом.



"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче", – йдеться в повідомленні Ольги Стефанишиної.

Станом на 31 березня російські окупанти не мають сил рухатися у київському та чернігівському напрямках і займаються лише обстрілами.

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що російський агресор відводить війська з Чернігівського та Київського напрямків, але це відбувається не масово.

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