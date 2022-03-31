Під Черніговом загинув чоловік народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної
У середу, 30 березня, під Черніговом від снаряда окупантів загинув чоловік нардепки Ольги Стефанишиної
Про це вона повідомила у Facebook.
Чоловік загинув, коли намагався врятувати людей від російських окупантів під Черніговом.
"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче", – йдеться в повідомленні Ольги Стефанишиної.
- Станом на 31 березня російські окупанти не мають сил рухатися у київському та чернігівському напрямках і займаються лише обстрілами.
- Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що російський агресор відводить війська з Чернігівського та Київського напрямків, але це відбувається не масово.
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