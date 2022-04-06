Під польською Познанню заарештували двох білорусів, що збирали дані про військові обʼєкти, - прокуратура Польщі

Про це повідомляють на офіційному сайті Національної прокуратури Республіки Польща.



За попередніми даними, двоє громадян Білорусі отримали звинувачення у шпигунстві та були тимчасово заарештовані судом.



Під час слідства Управління військовими справами районної прокуратури Познані співробітники Військової поліції затримали двох білорусів.

Висновки Служби військової контррозвідки свідчать про те, що молодики займалися шпигунською діяльністю на користь білоруських спецслужб. Вони мали зокрема збирати інформацію про військові та цивільні об’єкти, які мають вирішальне значення для оборони Польщі.



У прокуратурі підозрювані заслухали звинувачення у шпигунстві на користь білоруських спецслужб, тобто злочинах, передбачених ст. 130 параграфом 1 КК Республіки Польща.



За клопотанням прокуратури вони були заарештовані судом на три місяці.

Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.



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