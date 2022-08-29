Під виглядом польських "студентів". Доцент кафедри київського вишу переправляв військовозобов'язаних через кордон
Доцент кафедри столичного закладу освіти, екснауковцю Національної академії наук України, переправляв військовозобов'язаних чоловіків через держкордон під виглядом польських "студентів". Зловмисника затримали
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Столичною прокуратурою повідомлено про підозру екснауковцю НАН України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.
Слідство з'ясувало, що доцент кафедри одного з київських університетів організував незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку як польських "студентів".
Зловмисник виготовляв підроблені документи - запрошення на навчання, студентські квитки та довідки про навчання у закладі вищої освіти Польщі. Вартість послуги складала €1500 з людини.
Правоохоронці затримали його під час передачі коштів. Екснауковець отримав €3 тис.
Під час обшуків знайдено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та гроші.
Підозрюваному обрали запобіжний захід - триманні під вартою.
- 11 серпня прокуратура викрила зловмисників, які в Чернігівській області на човні переправляли ухилянтів до Білорусі.
- В Україні за час дії воєнного стану прикордонники викрили понад 700 чоловіків із фальшивими довідками про непридатність до служби в армії.
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