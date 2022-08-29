Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"Столичною прокуратурою повідомлено про підозру екснауковцю НАН України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України", - йдеться в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що доцент кафедри одного з київських університетів організував незаконне переправлення через кордон чоловіків призовного віку як польських "студентів".

Зловмисник виготовляв підроблені документи - запрошення на навчання, студентські квитки та довідки про навчання у закладі вищої освіти Польщі. Вартість послуги складала €1500 з людини.

Правоохоронці затримали його під час передачі коштів. Екснауковець отримав €3 тис.

Під час обшуків знайдено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та гроші.

Підозрюваному обрали запобіжний захід - триманні під вартою.

11 серпня прокуратура викрила зловмисників, які в Чернігівській області на човні переправляли ухилянтів до Білорусі.

В Україні за час дії воєнного стану прикордонники викрили понад 700 чоловіків із фальшивими довідками про непридатність до служби в армії.

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