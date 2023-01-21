Під виглядом виконання "програми економії електроенергії" окупанти збирають дані цивільних, - Генштаб
Ворог намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, погрожуючи відключенням від електроенергії, під виглядом виконання "програми економії електроенергії"
Про це ввечері у суботу, 21 січня 2023 року, Генеральний штаб ЗСУ повідомив у фейсбук.
Додається зокрема, що так звана влада здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".
Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню
Також повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено.
"До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів", - йдеться у дописі.
Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.
Куп’янський напрямок: обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
Лиманський напрямок: ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.
Бахмутський напрямок: вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.
Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
Новопавлівський напрямок: обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.
Запорізький напрямок: від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.
Херсонський напрямок: окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК
Зазначається, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК.
Зокрема додається, що українська артилерія також уразила район зосередження загарбників.
- Стало відомо, що 20 січня диверсійно-розвідувальна група РФ здійснила спробу перетнути кордон із Сумською областю: захисники відкрили по них вогонь - загарбники втекли.
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