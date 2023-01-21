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Під виглядом виконання "програми економії електроенергії" окупанти збирають дані цивільних, - Генштаб

21 січня, 2023 субота
18:35
війна з Росією російські військові окупанти

Ворог намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян на тимчасово захоплених територіях Херсонської області, погрожуючи відключенням від електроенергії, під виглядом виконання "програми економії електроенергії"

Про це ввечері у суботу, 21 січня 2023 року, Генеральний штаб ЗСУ повідомив у фейсбук.

Додається зокрема, що так звана влада здійснює примусові заходи щодо підписання "акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина".

Протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Також повідомляється, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено.

"До Білорусі переміщуються підрозділи територіальних військ. З метою підтримання армії у готовності до застосування вчергове продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі. Цього разу до 30 січня. Зберігається загроза провокаційних прикордонних збройних інцидентів", - йдеться у дописі.

Ворог не припиняє артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від мінометного та артилерійского вогню противника постраждали райони населених пунктів Бачівськ та Волфине Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ на Харківщині.

Куп’янський напрямок: обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок: ворог обстріляв Новоєгорівку, Макіївку, Площанку, Невське, Червонопопівку, Діброву і Серебрянське лісництво Луганської області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 25 населених пунктів. Серед них Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Диліївка, Дружба і Залізне Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

Новопавлівський напрямок: обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку Донецької області.

Запорізький напрямок: від артилерійського вогню постраждали райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, це - Времівка і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

Херсонський напрямок: окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Веселе Запорізької області та Козацьке, Новоберислав, Тягинку, Токарівку, Садове, Наддніпрянське та Херсон.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК

Зазначається, що Авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 2 - по позиціях його ЗРК.

Зокрема додається, що українська артилерія також уразила район зосередження загарбників.

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