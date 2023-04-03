"Підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель": Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський 3 квітня провів у Чернігові виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це він розповів у вечірньому зверненні.
За словами Зеленського, на новому виїзному засіданні Ставки йшлося про ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах і на кордоні. Зокрема, обговорили ситуацію в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині, у Білогорівці та на всій Луганщині.
Під час засідання доповідали командувачі напрямків. Як зауважив Зеленський, "цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту".
Також доповідали головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.
"Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель", – наголосив Зеленський.
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3 квітня 2023 року виповнилася річниця звільнення Чернігівської області від російських окупантів. Президент України Володимир Зеленський перебував цього дня на Чернігівщині. Зокрема, він нагородив Чернігів відзнакою міста-героя, а також провів зустрічі з європейськими лідерами, а також показав європейським політикам підвал школи в селі Ягідне на Чернігівщині, де окупанти 27 днів утримували українців.
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