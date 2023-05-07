Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"

Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"

7 травня, 2023 неділя
22:26
Війна з Росією Підозрюваний у підриві Прилєпіна Олександр Пермяков

Сестра підозрюваного у підриві автомобіля російського письменника-пропагандиста Захара Прилєпіна Ірина розповіла про свого молодшого брата Олександра Перм'якова

Її слова наводить RT.

"Запальний, але не злий. Довірливим його не назвати", - сказала жінка.

За словами Ірини, за часів незалежної України вона разом із підозрюваним навчалася у школі-інтернаті у підконтрольній нині українській владі Дружківці (Донеччина).

Вони з незаможної родини.

Олександра, коли він був підлітком, судили за хуліганство та розбій.

Читайте такожУ російському Нижньому Новгороді підірвали авто з пропагандистом-письменником Прилєпіним

2015 року брат, за словами жінки, вступив до лав бойовиків "ДНР".

Ірина додала, що російський паспорт Олександр отримав нещодавно, вже 2023 року.

Рідним останнім часом розповідав, що працює на будівництві у Москві.

Читайте також"Вбивали і вбиватимемо росіян до повної перемоги України": Буданов заявив, що не вважає знищення громадян РФ тероризмом

Нижній Новгород раніше не згадував, уточнила жінка.

"У травні 2015 року Олександр Пермяков пішки переходив кордон із РФ і в рюкзаку у нього було виявлено штик-ніж від автомата Калашнікова. "Терорист" донедавна був на зв'язку зі своїми близькими (сестра та мати проживають у Санкт-Петербурзі). Востаннє він писав рідним із Нижнього Новгорода, розповів, що працює на будівництві та цікавився у Ірини здоров'ям матері. Після цього, мабуть, з Олександром Пермяковим щось сталося, 8 днів він не виходив на зв'язок, а потім СКР (Слідчий комітет Росії - ред.) опублікував відео його допиту, де в кількох склейках (грубий монтаж) підозрюваний зізнається у всіх гріхах суто протокольними фразами", - пише з цього приводу видання Ruckriminal.

Автори близького до російських силових органів ТГ-каналу "ВЧК-ОГПУ", де публікуються "зливи" за матеріалами гучних розслідувань, теж сумнівається в причетності Пермякова до замаху на Прилєпіна. Там стверджують, що чоловіка "призначили" винним.

Світ
Росія
Донеччина
ОРДЛО
пропаганда
Читайте також:
термінова новина
6 травня, 2023 субота
У Дніпрі пролунав вибух
Миколаїв. Ілюстрація
7 травня, 2023 неділя
У Миколаєві прогриміли вибухи
Канада
5 травня, 2023 п'ятниця
МЗС Канади викликало китайського посла через напад на сім'ю дипломата. Китай заперечує заяви Оттави
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.86
    Продаж 41.81
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
7 травня
23:25
НАТО
Захисники України перевищують усі стандарти НАТО, - євродепутат Андрюс Кубілюс
23:15
Дмитро Кравець. Харків
У бою за Бахмут загинув керівник харківського дитячого театру "Казка"
22:56
Аналітика
Сергій Згурець
Кожен українець має бути дотичний до контрнаступу. ЗСУ збили ракету - фетиш Кремля. Колонка Сергія Згурця
22:03
Бранко Ружич. Сербія
Стрілянина у школі в Белграді: міністр освіти Сербії написав заяву на звільнення
21:45
підірвали авто з Прилєпіним
Прилєпін прийшов до тями та розповів подробиці замаху на нього
21:21
Микола Климович. Білорусь
У колонії помер білорус, засуджений за карикатури на Лукашенка й Путіна
20:54
Литва прапор
Литва відновить напівзруйнований ліцей у Бородянці
20:32
Володимир Зеленський
Дуже важливо щоб світ знав про кожен факт російського терору, - Зеленський
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Свиня на оперній сцені
20:02
Росіяни обстріляли Харківщину, поранено жінку
19:53
Оновлено
Едуард Хегер
Президентка Словаччини Чапутова прийняла відставку прем'єра країни та оголосила, хто стане новим главою уряду
18:59
protests in Moldova
Планували підпали: у Кишиневі затримали 27 учасників проросійської акції
18:53
мародерство у російській армії
Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб
18:42
блискавка
У Франції зафіксували понад 25 тис. ударів блискавки за останню добу
18:29
Ексклюзив
Захар Прилєпін
Замах на Прилєпіна є міцним ударом по системі пропаганди РФ, - російський опозиціонер Пономарьов
18:14
Президент Чехії Петр Павел
"Не буде іншого шансу, принаймні цьогоріч". Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу
18:06
У Мелітополі та Бердянську раптово закрилися російські продуктові магазини, - Федоров
18:03
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
Їх більше немає
17:50
Євгенія Гуцул
"По 15 тис. за 30 виборців": що знайшли під час обшуку в кандидатки у голови Гагаузії Гуцул, яку напряму підтримують з Москви
17:44
Інтерв’ю
путін та пригожин
Все більше росіян вступають в умовну партію Пригожина, щоб пояснити поразку, - Піонтковський
17:40
Ексклюзив
Микола Княжицький
Фактично, парламентаризм в Україні знищений, - Княжицький
17:31
Москва пожежа
Москву вкрили пасма чорного диму
16:59
Оновлено
Кевін Келсі (у світлій формі), "Олександрія" - "Шахтар"
УПЛ: "Шахтар" втратив очки з "Олександрією", "Дніпро-1" переміг "Чорноморець", результати інших матчів 25-го туру
16:54
У Німеччині кліматичні активісти сплюндрували монумент Основному закону
У Німеччині екоактивісти залишили "криваві" відбитки рук на пам'ятнику Основному закону
16:44
прапор Росії
У Берліні все ж дозволили російські прапори на 9 травня, місцева поліція виступила проти
16:30
радар
З'явилося фото радарів з Ізраїлю, що почали надходити до України
16:23
Ексклюзив
Ігор Ейдман
Нова російська опозиція народжується з-поміж біженців з РФ, - Ейдман
16:22
супутник NASA TROPICS
Нова місія NASA та Rocket Lab готова до запуску, який буде вестися у прямому ефірі
16:21
під час протесту племінних груп у Чурачандпурі в північно-східному штаті Маніпур, Індія, 4 травня 2023 рок
В Індії спалахнуло міжетнічне насилля: щонайменше 55 поранених, 23 тисячі покинули свої будинки
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Про людей і території
15:33
Twitter
Компанія Twitter визнала, що функція "Коло" мала проблеми з конфіденційністю
15:18
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинці
Сирський на передовій нагородив кращих піхотинців
15:17
Оновлено
пригожин та кадиров
"Я тобі за поняттями кажу": Кадиров звинуватив Пригожина в брехні й сказав йому не тікати з Бахмута
15:06
Оновлено
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
Окупанти заявили, що нібито знищили 22 українські дрони над Чорним морем
14:52
Переможниці з синхронного плавання
Українки здобули "золото" на Кубку світу з артистичного плавання
14:42
Мевлют Чавушоглу
Туреччину просили надати Україні системи С-400, але ми відмовилися, - очільник МЗС Чавушоглу
14:22
міна граната розтяжка заміновано
У квартирі на столичній Троєщині вибухнула граната
14:04
OPINION
Віктор Андрусів
Бути орком: до війни і сьогодні
13:48
ФСБ
ФСБ заявила про затримання літака з України, що доправляв ударні дрони
13:35
на фото: Донеччина
Росіяни завдали 18 ударів по Донеччині: понад 30 будинків пошкоджено, є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV