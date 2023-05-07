Підозрюваний у замаху на Прилєпіна народився у Дружківці та воював за бойовиків "ДНР"

Її слова наводить RT.

"Запальний, але не злий. Довірливим його не назвати", - сказала жінка.

За словами Ірини, за часів незалежної України вона разом із підозрюваним навчалася у школі-інтернаті у підконтрольній нині українській владі Дружківці (Донеччина).

Вони з незаможної родини.

Олександра, коли він був підлітком, судили за хуліганство та розбій.

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2015 року брат, за словами жінки, вступив до лав бойовиків "ДНР".

Ірина додала, що російський паспорт Олександр отримав нещодавно, вже 2023 року.

Рідним останнім часом розповідав, що працює на будівництві у Москві.

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Нижній Новгород раніше не згадував, уточнила жінка.

"У травні 2015 року Олександр Пермяков пішки переходив кордон із РФ і в рюкзаку у нього було виявлено штик-ніж від автомата Калашнікова. "Терорист" донедавна був на зв'язку зі своїми близькими (сестра та мати проживають у Санкт-Петербурзі). Востаннє він писав рідним із Нижнього Новгорода, розповів, що працює на будівництві та цікавився у Ірини здоров'ям матері. Після цього, мабуть, з Олександром Пермяковим щось сталося, 8 днів він не виходив на зв'язок, а потім СКР (Слідчий комітет Росії - ред.) опублікував відео його допиту, де в кількох склейках (грубий монтаж) підозрюваний зізнається у всіх гріхах суто протокольними фразами", - пише з цього приводу видання Ruckriminal.

Автори близького до російських силових органів ТГ-каналу "ВЧК-ОГПУ", де публікуються "зливи" за матеріалами гучних розслідувань, теж сумнівається в причетності Пермякова до замаху на Прилєпіна. Там стверджують, що чоловіка "призначили" винним.