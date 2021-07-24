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Підозрюваному в мільйонному хабарі заступнику голови Харківської облради обрали запобіжний захід

24 липня, 2021 субота
21:23
Кримінал

24 липня 2021 року Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури обрав запобіжний захід заступнику голови Харківської облради, "викритому спільно з адвокатом на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. грн"

Йдеться про "неправомірну вигоди від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади", передає із посиланням на прсеслужбу антикорупційної прокуратури Еспресо.TV.

"За рішенням слідчого судді, який задовольнив клопотання прокурора, до посадовця застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4,75 млн гривень застави", - інформує офіційний ТГ-канал САП.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків.

Сторок дії запобіжного заходу - до 20 вересня.

Хто саме з посадовців облради фігурує у справі, силовики, як і раніше, не уточнюють. На супровідній світлини обличчя чоловік заретушовано.

Загалом є четверо заступників голови обласної ради Харківщини.


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корупція
НАБУ
САП
САП. НАБУ
Харківська облрада
хабарі
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