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НАБУ затримало заступника голови Харківської облради та його спільника на отриманні понад 1 млн грн хабаря

22 липня, 2021 четвер
22:01

Детективами Національного антикорупційного борю викрито заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні хабаря у розмірі 1 млн 50 тис. грн

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Встановлено, що за хабар особи "обіцяли" залишити людину на посаді директора комунального підприємства.

Їх було затримано після отримання останніх 350 тис. гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру. Встановлюються всі причетні до вчиненого злочину.

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хабар
НАБУ
САП
Харківська облрада
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