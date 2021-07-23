Хабар заступнику голови Харківської облради: Венедіктова підписала підозри
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру заступнику голови Харківської обласної ради та його спільнику, яких впіймали на мільйонному хабарі
Про це вона написала у Facebook.
За її словами, справа відкрита на початку року, цей час тривало слідство та збір доказів.
"Було встановлено, що фігуранти цієї справи вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування посадовця, а згодом вказані ними суми були фактично їм передані", - написала Венедіктова.
Вона додала, що ці факти зафіксовані детективами і прокурорами.
Генпрокурорка подякувала НАБУ та САП за операцію.
- Детективами Національного антикорупційного борю затримано заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні хабаря у розмірі 1 млн 50 тис. грн
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