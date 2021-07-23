Хабар заступнику голови Харківської облради: Венедіктова підписала підозри

Про це вона написала у Facebook.



За її словами, справа відкрита на початку року, цей час тривало слідство та збір доказів.



"Було встановлено, що фігуранти цієї справи вимагали грошові кошти за свою "допомогу" в питанні працевлаштування посадовця, а згодом вказані ними суми були фактично їм передані", - написала Венедіктова.



Вона додала, що ці факти зафіксовані детективами і прокурорами.



Генпрокурорка подякувала НАБУ та САП за операцію.

Детективами Національного антикорупційного борю затримано заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні хабаря у розмірі 1 млн 50 тис. грн