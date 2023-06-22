Підрив Каховської ГЕС: чотири системи зрошувальних каналів залишились без води, - ВВС
Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС без води залишилися чотири системи зрошувальних каналів. Проте, наразі повністю пересохлими вони ще не стали
Про це пише BBC із посиланням на супутникові знімки.
"Зображення показують, що канали все ще містять воду далі від водойми. Незрозуміло, скільки часу знадобиться, щоб вони висохли", - йдеться у повідомлені.
Перед початком війни близько 584 000 гектарів орних угідь, розташованих по обидва боки річки Дніпро, потенційно могли обслуговуватися каналами. Значна більшість цієї території, більш ніж половина, залежала від існуючих зрошувальних систем.
Фото: скріншот ichef.bbci
За даними українського уряду, у 2021 році на цих площах було зібрано близько двох мільйонів тонн зернових та олійних культур.
За словами Інбала Беккер-Решефа, програмного директора NASA, після руйнування дамби багато територій нижче за течією водосховища спочатку були затоплені, але довгостроковою проблемою для виробництва харчових продуктів буде втрата водопостачання через пересихання великих систем каналів. Канали переважно використовуються для зрошення літніх культур, таких як кукурудза, соя та деяка кількість соняшнику. Крім того, вони також забезпечують зрошення озимої культури, зокрема пшениці, а також багатьох овочів і фруктів, таких як дині. Ця проблема вже досліджується консорціумом Harvest, який займається глобальною продовольчою безпекою.
"[Канали] в основному зрошують літні культури… як-от кукурудзу, соєві боби, соняшник. Але вони також зрошують пшеницю, яка є озимою культурою, а потім багато овочів і фруктів, як-от дині", - додала Беккер-Решефа.
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