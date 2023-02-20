Підрозділи росіян з Нікопольщини найближчими днями перекинуть до Вугледара, — Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що загальна кількість окупантів у підрозділах - до п'яти тисяч, а також техніка, зокрема 20 танків Т-62
Про це він написав у телеграмі.
"Отримали інформацію, що російські військові, розміщенні в Нікольському районі, протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям - Вугледар. Однак розміщення дозволяє оперативно перекинути окупантів від районів Вугледар - Велика Новоселівка до Пологи - Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.
Андрющенко також зазначив, що військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, приведено в стан бойовій готовності.
- Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російському війську бракує резервів, аби збільшити масштаб чи інтенсивність наступу у Луганській області.
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