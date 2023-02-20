Про це він написав у телеграмі.

"Отримали інформацію, що російські військові, розміщенні в Нікольському районі, протягом найближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям - Вугледар. Однак розміщення дозволяє оперативно перекинути окупантів від районів Вугледар - Велика Новоселівка до Пологи - Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко також зазначив, що військовий корпус, розташований уздовж Азовського узбережжя, приведено в стан бойовій готовності.