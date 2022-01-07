Підтримка незалежних інституцій, боротьба з корупцією, імплементація ключових законів: посли G7 назвали пріоритети на 2022 рік

Про це йдеться у Twitter послів G7.



"Якими будуть пріоритети роботи Групи послів G7 у 2022 році? Група продовжить підтримувати незалежні інституції, стрімке зниження рівня корупції та більш процвітаючу й стійку економіку України. Це означає не тільки ухвалення ключових законодавчих актів, а й їхню успішну імплементацію і, таким чином, досягнення відчутних результатів для всіх українців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, групу послів G7 в Україні у 2022 році очолила Німеччина.

Раніше посли G7 розкритикували відмову конкурсної комісії призначити керівника САП, який переміг у конкурсі.