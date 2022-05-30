Підтримка України стала питанням внутрішньополітичної боротьби багатьох лідерів Заходу, - нардепка Рудик

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні Європейський Союз буде розглядати шостий пакет санкцій проти РФ. Це дуже складне та болюче питання для нас. Оскільки є інформація, що збираються дозволити транспортування російської нафти до Європи через трубопровід "Дружба". Це питання ми не можемо ігнорувати та відкладати. Другим важливим питанням для України є розблокування українських портів. Питання розблокування портів має стати пріоритетним для нас на міжнародній арені. Адже, ми повинні розблокувати наші порті не тому, що це потрібно всьому світу, а тому, що це потрібно Україні", - пояснила Рудик.

Рудик також зауважила, що сьогодні питання підтримки України стало методом внутрішньополітичної боротьби для багатьох лідерів Заходу.

"Зараз немає сенсу говорити про якісь об’єднання в союзи з іншими державами. Країни, які хочуть нам допомагати, роблять це. Інші не допомагають. Тому питання формалізованого альянсу України з іншими країнами не стоїть. Крім того, я хочу нагадати, що Україна та допомога нашій країні стала картою боротьби у внутрішній політиці для багатьох лідерів Заходу. Байден, Джонсон, Макрон, Шольц і навіть Ердоган використовують питання України й допомогу нашій державі для внутрішньополітичних цілей", - додала Рудик

Міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що розгляд заявки України на вступ до Європейського Союзу займе щонайменше 15 або 20 років. Натомість він пропонував створити окремий політичний проєкт, у який би змогла вступити Україна.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зробив пропозицію президенту України Володимиру Зеленському про створення економічного та воєнного альянсу

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