Про це інформує в телеграмі BILD.

У Гамбурзі заарештували автора проросійського телеграм-каналу. 31-річний німець використовував символ Z, підтримував воєнні дії російської армії в Україні та вербував людей для військової служби за кордоном.

"Згідно зі слідством, обвинувачений вів телеграм-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - повідомляє прокурора.

Крім того, на одному з фото зловмисник позував із російським автоматом. Прокуратура підозрює його у порушенні закону про контроль військової зброї.

23 липня президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів, а тому Захід повинен припинити озброювати Україну і натомість працювати над мирним врегулюванням.

Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії, введені через повномасштабне вторгнення в Україну. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує.

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