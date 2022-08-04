Підтримував війну РФ проти України і вербував найманців: у Німеччині затримали власника проросійського телеграм-каналу
У Німеччині затримали власника проросійського телеграм-каналу, який підтримував війну РФ проти України і вербував найманців
Про це інформує в телеграмі BILD.
У Гамбурзі заарештували автора проросійського телеграм-каналу. 31-річний німець використовував символ Z, підтримував воєнні дії російської армії в Україні та вербував людей для військової служби за кордоном.
"Згідно зі слідством, обвинувачений вів телеграм-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої Росією", - повідомляє прокурора.
Крім того, на одному з фото зловмисник позував із російським автоматом. Прокуратура підозрює його у порушенні закону про контроль військової зброї.
- 23 липня президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції не послабили Росію і решта світу не приєдналася до обмежувальних заходів, а тому Захід повинен припинити озброювати Україну і натомість працювати над мирним врегулюванням.
- Німеччина не пом’якшуватиме санкції проти Росії, введені через повномасштабне вторгнення в Україну. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок запевнила, що Берлін продовжить підтримувати Київ до тих пір, поки Україна цього потребує.
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