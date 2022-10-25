"Підтвердження заангажованості й політизованості слідства": ексголова НБУ Шевченко прокоментував оголошення його в розшук
Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко вважає слідство проти себе заангажованим та політизованим
Про це він заявив у себе в facebook.
"Вважаю за необхідне прокоментувати повідомлення про те, що НАБУ та САП оголосили мене в розшук. Оголошують в розшук тих, хто переховується. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити, для співробітництва зі слідством", - написав Шевченко.
За його словами, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, він офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження; офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання йому приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.
"Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством. Але вочевидь питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї «нафталінової» справи хочуть зліпити "перемогу". Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин - є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений", - додав ексголова НБУ.
Також він закликав НАБУ забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу.
- У вівторок, 4 жовтня, голова Нацбанку України Кирило Шевченко повідомив, що йде у відставку, пояснивши таке рішення проблемами зі здоров'ям.
- 5 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про відставку Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України.
- 6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку в період його керівництва "Укргазбанком", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.
- 24 жовтня НАБУ оголосило у розшук ексголову "Укргазбанку" та ще двох членів правління за розкрадання понад 200 млн гривень.
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