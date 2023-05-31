Підвищення цін на електроенергію автоматично збільшить вартість водопостачання, - ексміністр соцполітики Рева
Міністр соціальної політики України у 2016-2019 рр. Андрій Рева повідомив, що збільшення тарифів на електроенергію для населення автоматично підвищить вартість водопостачання
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Слід розуміти, що збільшення тарифів на електроенергію відразу потягне за собою збільшення вартості водопостачання. Потрібно очікувати підвищення цін на воду. Оскільки складова електроенергії у водопостачанні для населення достатньо велика. Тому, за підрахунками експертів, збільшення цін на електроенергію автоматично збільшить вартість на гарячу та холодну воду до 30-40%", - пояснив Рева.
- Раніше в НКРЕКП казали про необхідність підвищення тарифів для проведення відновлювальних робіт і підготовки до нового опалювального сезону.
- 30 травня Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення
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