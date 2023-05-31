Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Слід розуміти, що збільшення тарифів на електроенергію відразу потягне за собою збільшення вартості водопостачання. Потрібно очікувати підвищення цін на воду. Оскільки складова електроенергії у водопостачанні для населення достатньо велика. Тому, за підрахунками експертів, збільшення цін на електроенергію автоматично збільшить вартість на гарячу та холодну воду до 30-40%", - пояснив Рева.

Раніше в НКРЕКП казали про необхідність підвищення тарифів для проведення відновлювальних робіт і підготовки до нового опалювального сезону.

30 травня Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення