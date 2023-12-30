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Піонтковський назвав унікальне слабке місце в російській системі оборони

30 грудня, 2023 субота
19:20
Війна з Росією кримський міст

Політолог Андрій Піонтковський переконаний, що зниження інфраструктури окупантів у Криму матиме величезний психологічний і політичний вплив, що позначиться на готовності режиму продовжувати війну

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Зараз усі ведуть ці розмови про патову ситуацію на лінії фронту, неможливість подолати ці мінні поля тощо. Але є абсолютно унікальне слабке місце в російській системі оборони - це Крим, вся інфраструктура й усе угруповання там. Достатня кількість літаків F-16 зруйнує всю цю структуру разом з Кримським мостом. І це матиме не лише величезне військове значення, адже головне постачання відбувається через Крим. Це матиме величезний психологічний і політичний вплив, що позначиться на готовності режиму продовжувати війну" - вважає Піонтковський.

Політолог переконаний, що США мають завдати ударів по Хезболлі та Ірану.

"Друге, що мають і можуть зробити США і чому також перешкоджає ліволіберальна кампанія, - вони повинні спільно завдати удару, підтримати Ізраїль в ударі по Хезболлі, а тоді й по Ірану. Ясно, що за всіма проксі, які атакують США та Ізраїль, стоїть Іран. Нам відомо, що Ізраїль готовий був завдати удару ще 11 жовтня. Це змінить всю ситуацію – удар по Хезболлі, спільний удар ВПС Ізраїлю та двох авіаційних з’єднань США. Усе зараз у руках американського керівництва – виграш у цій війні та розв’язання класичних проблем безпеки Європи та Близького Сходу на десятиліття з мінімальними витратами для США", - додав він.

Що відомо про знищення "Новочеркаська"

Вночі 26 грудня жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. Згодом очільник Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". 

Також у Повітряних силах повідомили, що великий десантний корабель "Новочеркаськ" атакували крилатими ракетами з тактичної авіації близько 02:30. У ПС відзвітували про нього, як про знищений.

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону поінформувала, що велика детонація була спричинена не просто пальним або боєкомплектом самого корабля, а, ймовірно, вантажем, який перебував на борту.

Натомість видання "Крим. Реалії" повідомило, що два російські воєнні кораблі залишили бухту Феодосії через кілька годин після того, як українські військові завдали удару по порту і десантному кораблю "Новочеркаськ".

Росіяни відправили до Феодосії велику групу оперативників із метою розслідування знищення десантного корабля "Новочеркаськ", пише "Атеш".

Пізніше журналісти помітили велику колону вантажівок-зерновозів на феодосійській об'їзній дорозі після атаки ЗСУ на порт Феодосії. Вона рухалася у напрямку Керчі.

29 грудня видання Bloomberg повідомило, що удари по портах тимчасово окупованому Криму змусили Росію передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту подалі від небезпеки

Україна
Крим
Ізраїль
російська армія
Іран
ЗСУ
окуповані території
окупанти
США
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