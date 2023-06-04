Піонтковський пояснив, в чому є вразливість Путіна

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Знаєте в чому вразливість Путіна у цій ситуації? Ми вже бачимо наратив, який майбутня влада Росії пропонуватиме своєму народу: ми героїчно боролися, але ми програли через зрадників. Але цей наратив набагато легше запропонувати без Путіна, додавши Путіна, якщо не до зрадників, то до винуватців у цій війні. Путіну цей наратив буде неможливо висловлювати, бо той же Пригожин починає свої заяви із того, що не ми придумали цю війну", - підкреслив Піонтковський.

Політолог також додав, що розправа з генералами буде безжальною, десяток російських генералів скоріш за все розстріляють.

"У Путіна буде класичне "Лебедине озеро" і повідомлення, що товариш Путін допустив низку серйозних помилок в українському питанні. У нього погіршилося здоров'я, товариш Сі прислав санітарний літак і ми відправили його на тривале лікування. Я думаю, що з Путіним вони вчинять саме так. Тому що без Путіна, зваливши на нього прес вини, їм набагато легше буде представити такий наратив, який полегшує душу та надихає народ на ліквідацію ворогів та зрадників", - зазначив Піонтковський.