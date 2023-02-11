Піонтковський про розвиток подій на фронті: "Я бачу два базових сценарії"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я бачу два базових сценарії. Перший та основний - це величезний пакет допомоги, зброя перемоги. Те, що вже передано та передається - танкова армада, літаки, далекобійні ракети, включаючи Storm Shadow. Я вважаю головним не так танки, як нові ракети, які розширюють радіус дії HIMARS з 80 до 160 кілометрів. Повною мірою це буде десь до початку травня. До цього ж часу створяться навчально-методичні умови. Травень і червень - це вирішальний наступ української армії, швидше за все на Півдні: Мелітополь, Бердянськ, перетворення Криму і всього цього в величезний котел", - зазначив Піонтковський.

За словами політолога, можливий і інший варіант розвитку подій на фронті.

"Можливо ми зараз слухаємо з недовірою повідомлення американської розвідки про те, що Путін готує божевільний наступ саме найближчими днями, щоб використати вікно можливостей до українського наступу. Я думаю, що російський наступ успіхом не зможе закінчитися. Нічого в росіян немає, окрім величезної кількості трупів. Трупи ув'язнених росіян закінчилися, зараз будуть трупи мобілізованих. Цей наступ закінчиться або нічим та продовжить ситуацію невизначеності до травня, або ж закінчиться величезною поразкою Росії. І ця поразка стане тригером до політичних змін всередині бункера. Ті ж самі генерали займуть позицію: "Ми вас попереджали Володимир Володимирович і ось до чого це призвело", - підкреслив Піонтковський.