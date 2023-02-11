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Піонтковський про розвиток подій на фронті: "Я бачу два базових сценарії"

11 лютого, 2023 субота
20:35
війна з Росією ЗСУ

Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський розповів про можливі варіанти розвитку подій у війні

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Я бачу два базових сценарії. Перший та основний - це величезний пакет допомоги, зброя перемоги. Те, що вже передано та передається - танкова армада, літаки, далекобійні ракети, включаючи Storm Shadow. Я вважаю головним не так танки, як нові ракети, які розширюють радіус дії HIMARS з 80 до 160 кілометрів. Повною мірою це буде десь до початку травня. До цього ж часу створяться навчально-методичні умови. Травень і червень - це вирішальний наступ української армії, швидше за все на Півдні: Мелітополь, Бердянськ, перетворення Криму і всього цього в величезний котел", - зазначив Піонтковський. 

За словами політолога, можливий і інший варіант розвитку подій на фронті.

"Можливо ми зараз слухаємо з недовірою повідомлення американської розвідки про те, що Путін готує божевільний наступ саме найближчими днями, щоб використати вікно можливостей до українського наступу. Я думаю, що російський наступ успіхом не зможе закінчитися. Нічого в росіян немає, окрім величезної кількості трупів. Трупи ув'язнених росіян закінчилися, зараз будуть трупи мобілізованих. Цей наступ закінчиться або нічим та продовжить ситуацію невизначеності до травня, або ж закінчиться величезною поразкою Росії. І ця поразка стане тригером до політичних змін всередині бункера. Ті ж самі генерали займуть позицію: "Ми вас попереджали Володимир Володимирович і ось до чого це призвело", - підкреслив Піонтковський. 

  • 9 лютого стало відомо, що протягом цього тижня Німеччина передала Україні 2 установки Gepard, радари, генератори та боєприпаси.
  • 11 лютого повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
  • Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії
  • Дискусії про передання далекобійних ракет Україні відбуваються у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
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