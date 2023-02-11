"Якщо доводиться вибирати між агресором і жертвами – то ми на боці закону і на боці народу": Бербок про нав'язування миру на умовах РФ
Україна та Європа потребують завершення війни, але не шляхом нав’язування миру на умовах Росії
Про це сказала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на щорічній зовнішньополітичній конференції Фонду Генріха Бьолля в Берліні, передає Укрінформ.
"Продиктоване припинення вогню в нинішніх умовах, коли частина України окупована і продовжують летіти ракети та бомби, не є для миру в Україні, а для підкорення Української держави. Тому що відсутність війни не означає автоматично мир у свободі. Продиктований мир протилежний справедливому миру. Тому що така концепція миру, продиктованого миру, визнає право найсильнішого і тим самим порушує міжнародне право", - підкреслила вона.
Окрім цього, міністр також наголосила на важливості продовження підтримки, адже "ми також несемо відповідальність за те, чого не робимо".
Читайте також: Буде більше підтримки, - Зеленський про зустріч із Макроном і Шольцом
"Якщо доводиться вибирати між правильним і кривдним, між агресором і жертвами – то ми на боці закону і на боці народу. Тому що ми не приймаємо нічого в Європі чи будь-де ще у світі, де кордони пересуваються силою і де невимовні страждання завдаються мільйонам людей. Ми не погоджуємося з тим, що Володимир Путін хоче нав’язати нам логіку минулих століть, згідно з якою право найсильнішого має більше значення, ніж міжнародне право", - сказала дипломат.
Також очільниця німецької дипслужби нагадала про необхідність на тлі порушення одною з найбільших країн світу міжнародного права більше інвестувати в інтегровану безпеку.
Дипломат акцентувала під час виступу на питанні довіри до Німеччини як надійного партнера.
"Довіра наших партнерів до нашої країни є однією, можливо, навіть найважливішою валютою зовнішньої політики Німеччини… Для нас у Федеративній Республіці довіра є ключовою валютою", - заявила Бербок.
- 9 лютого стало відомо, що протягом цього тижня Німеччина передала Україні 2 установки Gepard, радари, генератори та боєприпаси.
- 11 лютого повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи результати саміту ЄС, висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 41.86Продаж 42.77
- Актуальне
- Важливе