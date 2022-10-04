Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У цьому випадку ми можемо очікувати, що після анексії (як про це говорив Володимир Зеленський ще кілька місяців тому, ще до того, як навіть референдум був оголошений), що після цього з росіянами розмовляти буде ні про що. В такому випадку, а про що говорити з людьми, які анексовують твої території? Тому на перебіг війни це не буде ніяк впливати", - сказав Вадим Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ України застерігає, що цілком ймовірно через побоювання ядерної загрози деякі європейські політики почнуть наполягати на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним, однак Україна не піде на цей крок, оскільки це безсенсово.

"Ми розуміємо, що зараз в певних іноземних політиків будуть спроби змушування України до переговорного процесу. Ми говоримо прямим текстом, що проводити переговори з Путіним станом на зараз не існує взагалі жодного сенсу", - додав він.

Раніше президент Росії Володимир Путін запропонував Києву "сісти за стіл переговорів".

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.

3 жовтня держдума Росії проголосувала за "прийняття" до складу РФ окупованих територій Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

4 жовтня Рада Федерації РФ слідом за держдумою схвалила "приєднання" частково окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України до Росії.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

У Кремлі заявили, що для переговорів з Україною доведеться чекати на зміну чинного президента країни Володимира Зеленського.

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