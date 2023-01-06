Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Морально-психологічний стан ворога на тимчасово окупованих територіях знаходиться на дуже низькому рівні. Вони прекрасно розуміють, що всі їхні укріплення та оборонні лінії їм не допоможуть. До того ж після останніх ударів ЗСУ по скупченню живої сили, зокрема в Макіївці, серед окупантів панує цілковита паніка. Вони навіть залишили кілька місць власного перебування", - розповів Дудукалов.

Заступник голови Бердянської райради також повідомив, що окупанти часто дислокуються на базах відпочинку.

"Окупанти розуміють, що вони вразливі на території України. ЗСУ дістануть їх в будь-якій точці України. Якщо 3-4 місяці тому вони могли спокійно та комфортно дислокуватись на території баз відпочинку, то тепер ситуація змінилась. Вони тепер просто гарматне мʼясо для своєї країни", - додав він.

Про те, що в новорічну ніч ЗСУ вдарили з HIMARS по казармі росіян у тимчасово окупованій Макіївці на місці ПТУ №19, повідомляв журналіст Денис Казанський. За інформацією в місцевих чатах, унаслідок удару було ліквідовано сотні російських військових.

2 січня в міноборони Росії визнали загибель 63 російських військових у Макіївці.

3 січня Російська Федерація визнала смерть 89 військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині в ніч проти 1 січня

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