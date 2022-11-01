Після набуття чинності візових обмежень потік росіян до Латвії скоротився на понад третину
З 19 вересня, після рішення уряду про набуття чинності візових обмежень, потік росіян до країни скоротився на 34%
Про це інформує Delfi.
"За минулий тиждень зовнішній кордон перетнули 1826 громадян Росії, що приблизно в п'ять разів менше, ніж у сусідніх країнах: до Естонії за вказаний період в'їхало 8574 громадян Росії, до Литви - 7804", - йдеться в повідомленні.
Загалом з 19 вересня російсько-латвійський та білорусько-латвійський кордони перетнули 10 687 росіян, але лише ті, які відповідають виняткам. 14% з них в'їхали до Латвії на підставі віз C або D, ще 41% мають посвідки на проживання, серед них члени сімей латвійців, студенти та працівники.
"Майже половина громадян Росії, які перетнули зовнішній кордон, користуються візами чи посвідка на проживання, виданими іншими країнами, а це означає, що Латвія не є країною призначення для цих осіб, а використовується для транзиту до інших країн Європейського Союзу", - наголосили у відомстві.
Минулого тижня у в'їзді до Латвії відмовлено 33 росіянам, а з 19 вересня – 302. Відповідно за цей час потік громадян Росії скоротився на 34%.
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