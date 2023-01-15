Після навчання в Білорусі на Луганськ вирушив ешелон з новими окупантами і технікою, - Гаюн

Про це повідомили в telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

Стало відомо, що 11 січня із залізничної станції Полонка (Барановицький рн., Брестська обл.) відбув черговий ешелон ЗС РФ із навченими на білоруських полігонах мобілізованими.

Видання зазначає, що загалом в ешелоні було 44 вагони: 4 пасажирські, 3 криті (зі спорядженням) і 37 вагонів-платформ (із зануреною колісною і гусеничною військовою технікою).

За попередніми даними, серед техніки в ешелоні перебували: щонайменше 2 інженерні машини, 1 УАЗ, "урали" і КамАЗи.

"Сьогодні, 15 січня, ешелон прибув на залізничну станцію Митрофанівка (Воронезька обл., РФ), яка розташована за 40 км. від Луганської області України", - йдеться у дописі.

Зокрема видання зазначає, що з Білоруської Республіки вибуло:

Техніка - щонайменше 37 одиниць (КамАЗи, "урали", УАЗ та інженерні машини);

Особовий склад - ≈ 200 осіб.

Нагадаємо, 19 грудня представник Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Валерій Ковалевський заявив, що роль білоруської території у війні буде підвищуватися.

22 грудня британська розвідка повідомила, що збройні сили Білорусі взяли на себе навчання мобілізованих російських резервістів, хоча РФ традиційно вважала білоруські війська нижчими за власні сили. До такого кроку Росія вирішила вдатися через брак власних кадрів, багато з яких дислоковані в Україні чи загинули.

Пізніше міноборони Великої Британії заявило, що імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ.

2 січня моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання до 8 січня. Військові навчання на території Білорусі тривають із 29 квітня, тобто вже 36 тижнів.

Міністерство оборони Білорусі анонсувало проведення льотних тактичних навчань і штабних тренувань з Росією у кінці 2023 року.

Про спільні навчання російських та білоруських військових детально писав український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець у статті від 9 січня.

14 січня повідомлялося, що до Білорусі прибуло ще два ешелони з окупантами і технікою.

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