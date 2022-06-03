Після підірваного авто в Мелітополі колабораціоністи почали тікати з міста, - місцеві ЗМІ
У Мелітополі колабораціоністи почали панікувати після підриву машини родини Балицького. Сам "губернатор" попросив перевести його із заступниками в Крим, а начальниця військово-цивільної адміністрації Галина Данильченко заявила, що відмовляється від посади
Про це інформує місцеве видання "РІА-Мелітополь".
Найперша після інциденту відреагувала Галина Данильченко, яка обіймати посаду начальниці військово-цивільної адміністрації. Колабораціоністка заявила, що боїться за своє життя. Виявляється у день вибуху вона їхала слідом за автомобілем племінниці Балицького. Жінка розцінила це, як невдалий замах на її життя.
Утім російські окупанти запропонували Данильченко звільнитися за однієї умови – здатися спецслужбам України.
"Не виключено, що самі колаборанти вирішили позбутися Галини Данильченко як відпрацьованого матеріалу. Тому підрив саморобного вибухового пристрою є наслідком розбирань усередині російських структур", - йдеться в матеріалі.
Згодом "губернатор" Євген Балицький попросив перевести його разом із заступниками до Криму, пояснивши своє прохання тим, що керувати областю він легко зможе і там. Проте самопроголошений "прем'єр-міністр" окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов відмовив колабораціоністу.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на Галину Данильченко розпочалося "полювання". За її ліквідацію платять 699 доларів на сайт патріотів.
- 30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.
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