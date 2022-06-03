Про це інформує місцеве видання "РІА-Мелітополь".

Найперша після інциденту відреагувала Галина Данильченко, яка обіймати посаду начальниці військово-цивільної адміністрації. Колабораціоністка заявила, що боїться за своє життя. Виявляється у день вибуху вона їхала слідом за автомобілем племінниці Балицького. Жінка розцінила це, як невдалий замах на її життя.

Утім російські окупанти запропонували Данильченко звільнитися за однієї умови – здатися спецслужбам України.

"Не виключено, що самі колаборанти вирішили позбутися Галини Данильченко як відпрацьованого матеріалу. Тому підрив саморобного вибухового пристрою є наслідком розбирань усередині російських структур", - йдеться в матеріалі.

Згодом "губернатор" Євген Балицький попросив перевести його разом із заступниками до Криму, пояснивши своє прохання тим, що керувати областю він легко зможе і там. Проте самопроголошений "прем'єр-міністр" окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов відмовив колабораціоністу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на Галину Данильченко розпочалося "полювання". За її ліквідацію платять 699 доларів на сайт патріотів.

30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополя пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких племінниця колабораціоніста Євгена Балицького.

Депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук переконаний, окупанти відчувають напругу через дії українських партизанів та розуміють, що вони активно працюють.

2 червня "губернатор" Запорізької області Євген Балицький підписав указ про націоналізацію майна, що належить Україні.

Окупанти незаконно призначили колишнього народного депутата Верховної Ради Євгена Балицького "губернатором" Запорізької області.

Окупанти планують роздати російські паспорти у Мелітополі.

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті.

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