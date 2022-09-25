Після полону син втратив 30 кг ваги, - мама звільненого з полону бійця "Азов"
Мама звільненого з полону бійця "Азов" Ірина Новосядло розповіла, що полонені тримаються, але їхній стан важкий
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Мій син втратив до 30 кг ваги, він дуже худий і зараз перебуває на медичному обстеженні. У полоні хлопців погано годували, перші тижні полону їх тримали на воді, потім стали годувати двічі на добу - вночі та один раз на день. Це були маленькі порції та неякісна їжа й вода", - зауважила Новосядло.
За її словами, син постійно говорить про хлопців, які залишилися у полоні.
"Він розуміє, в якому стані перебувають наші захисники. У полоні залишаються ще тисячі українців, яких потрібно швидко звільняти. У полоні ще тримають жінок, у тому числі є жінка 70 років, вона теж втратила вагу. Полонені всі тримаються, але вони перебувають у складному стані й психологічному і фізичному", - додала Новосядло.
- 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.
- Майже всі 215 звільнених із російського полону українських військових контужені, мають переломи, хронічні хвороби та крайній ступінь анорексії
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