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Головна війна з Росією Після полону син втратив 30 кг ваги, - мама звільненого з полону бійця "Азов"
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Після полону син втратив 30 кг ваги, - мама звільненого з полону бійця "Азов"

25 вересня, 2022 неділя
12:02
війна з Росією азовці у полоні

Мама звільненого з полону бійця "Азов" Ірина Новосядло розповіла, що полонені тримаються, але їхній стан важкий

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо"

"Мій син втратив до 30 кг ваги, він дуже худий і зараз перебуває на медичному обстеженні. У полоні хлопців погано годували, перші тижні полону їх тримали на воді, потім стали годувати двічі на добу - вночі та один раз на день. Це були маленькі порції та неякісна їжа й вода", - зауважила Новосядло.

За її словами, син постійно говорить про хлопців, які залишилися у полоні.

"Він розуміє, в якому стані перебувають наші захисники. У полоні залишаються ще тисячі українців, яких потрібно швидко звільняти. У полоні ще тримають жінок, у тому числі є жінка 70 років, вона теж втратила вагу. Полонені всі тримаються, але вони перебувають у складному стані й психологічному і фізичному", - додала Новосядло.

  • 21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.

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