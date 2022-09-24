Про це повідомила голова патронатної служби "Азову" Олена Толкачова, передає "Українська правда".

"Стан наших військових просто шокуючий. Є випадки, коли родичі не можуть впізнати своїх рідних. Наші хлопці знесилені, контужені, дуже багато прихованих переломів та загострень різного ступеня хронічних хвороб", - наголосила вона.

Олена Толкачова зауважила, що всім військовим надають медичну допомогу, багато з них перебуває на лікуванні та відновленні. За її словами, медики працюють максимально злагоджено, щоб "не пропустити жодного синця, жодної подряпини". Незабаром частину українських військових відправлять відновлюватися за кордоном.

Державні органи намагаються якомога швидше відновити документи та картки захисників, щоб перерахувати зарплати.

21 вересня в результаті обміну полоненими з російського полону загалом вдалося повернути 215 захисників України.

Крім того, батько бійця "Азову" Євген Сухарніков сказав, що треба продовжувати працювати над визволенням оборонців Маріуполя, бо з полону звільнили лише невелику частину бійців.

22 вересня двоє військових з Тернопільщини - Михайло Діанов із позивним Борода та Катерина Поліщук на псевдо Пташка, яких вдалося звільнити з російського полону, нарешті зустрілися зі своїми рідними.

СБУ показала унікальні кадри звільнення українських полонених.

23 вересня журналістка Віолетта Кіртока опублікувала світлини захисника Маріуполя Михайла Діанова, якого звільнили 21 вересня з полону. Чоловік отримав поранення до полону, і рука не зрослася й у ній бракує 4 см кістки.

24 вересня речник президента Туреччини Ібрагім Калін повідомив, що Ердоган і Зеленський узгоджували обмін 15 командирів "Азовсталі", а домовилися лише за 5.

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук на псевдо Пташка оприлюднила перші фото після звільнення з російського полону.

Заступник командира полку "Азов" Мольфар розповів, що всіх звільнених українських військових росіяни катували в полоні. Захисники перебувають у важкому психологічному та фізичному стані й потребують допомоги.

Дружина полоненого азовця Лілія Ступіна розповіла, що ще близько 700 бійців "Азову" залишаються в полоні, а Червоний Хрест радить родинам полонених тільки молитися

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