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Головна війна з Росією Після ракетних ударів по Кривому Рогу дві громади залишаються без води, загрози підтоплення немає, - голова РВА Ситниченко
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Після ракетних ударів по Кривому Рогу дві громади залишаються без води, загрози підтоплення немає, - голова РВА Ситниченко

15 вересня, 2022 четвер
10:37
війна з Росією Кривий Ріг

Голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомив, що на території району жодний населений пункт непідтоплений. До громад, які залишилися без водопостачання, здійснюється підвіз води

Про це він розповів в етері Еспресо.

Євген Ситниченко прокоментував наслідки ракетного обстрілу Кривого Рога, який завдав ворог 14 серпня.

"Комунальні служби та ДСНС продовжують працювати над ліквідацією наслідків від ракетних ударів. Але є проблема з водопостачанням, яку потрібно буде вирішувати, тому що деякі лінії водопостачання перебиті. Залишаються дві громади, це майже 7000 людей, без води, але сподіваюся, що наші відповідні служби дуже швидко проведуть відновлюючи роботи. Зараз здійснюється підвіз води до громад, тобто ситуація контрольована", - проінформував голова Криворізької РВА.

Євген Ситниченко зауважив, що підняття води у річці Інгулець зупинилося і ситуація стабільна, відповідно, приводу для паніки щодо затоплення немає. На території Криворізького району жодний населений пункт непідтоплений.

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Кривий Ріг
Дніпропетровщина
ракетний удар
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