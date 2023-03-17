Після рішення суду в Гаазі Сі Цзіньпіну важче буде працювати з Путіним, - експерт-міжнародник Семиволос
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що після рішення Міжнародного суду в Гаазі про видачу ордера на арешт російського президента, Сі Цзіньпіну буде важче контактувати з Путіним
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Мені здається, що Сі Цзіньпін остаточно вирішив стати світовим лідером і просуває Китай, як інший полюс на геополітичній карті світу. Принаймні про це говорять китайські газети та ЗМІ в інших країнах, які так чи інакше можна повʼязати з підтримкою Китаю. Така інформаційна підтримка такої позиції лідера Китаю доволі чітко простежується. Тому, судячи з усього, китайці побачили шанс представити себе якомога краще. Оскільки всі інші політики світу не спроможні говорити з Путіним, а лише Сі Цзіньпін здатний з ним домовлятись", - пояснив Семиволос.
Експерт вважає, що Сі Цзіньпін намагається стати посередником у війні Росії проти України
"Я вважаю, що після рішення Міжнародного суду в Гаазі про видачу ордера на арешт російського президента, Сі Цзіньпіну буде важче працювати з Путіним для того, щоб просувати власні ідеї. Сі Цзіньпін, як і деякі інші політики такі, як Ердоган, намагаються стати посередниками у війні та посадити за стіл переговорів двох президентів. Далі ж вивести це в процес, який не матиме кінця", - додав він.
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