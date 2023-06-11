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Після руйнування Каховської ГЕС росіяни підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на Донеччині

11 червня, 2023 неділя
22:35
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Російські окупанти підірвали дамбу на річці Мокрі Яли у Донецькій області. Це спричинило підтоплення по обидва береги річки

Про це 11 червня повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень у коментарі "Українській правді".

"На річці Мокрі Яли окупанти підірвали дамбу, що призвело до затоплення по обидва береги річки. Однак на ведення наступальних дій Сил оборони Таврійського напрямку це не впливає", - заявив речник.

За його словами, підривом гідроспоруд росіяни намагаються сповільнити контрнаступ України. Однак, це не впливає на просування Сил оборони.

"Спочатку окупанти підірвали Карлівське водосховище, потім Каховську ГЕС, потім підривали інші гідроспоруди в окупованій частині Запорізької області. У Запорізькій області вони очікують прориву Сил оборони, тому, щоб уповільнити наше просування, вони вдалися до цієї тактики, коли знову підірвали гідроспоруду на річці Мокрі Яли", - зазначив Шершень.

Він також додав, що на Таврійському напрямку Сили оборони перейшли від оборони до наступу. Уже відомо про звільнення сіл Благодатне, Нескучне та Макарівка. 

  • Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша разом з сусідніми підрозділами ЗСУ в неділю, 11 червня, повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне, Нескучне та Макарівка.
Україна
російська армія
Донеччина
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