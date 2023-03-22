Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Можлива активність ворожої авіацій, перегруповання Чорноморського флоту у морі, вони то виводять, то заводять ракетоносії. Вірогідність нової атаки є достатньо високою, хоча з "калібрами", особливо після Джанкою, у них виникають проблеми", - сказав він.

Коментуючи ворожу атаку по Одещині, внаслідок якої ракета влетіла в монастир УПЦ (МП), Братчук сказав, що їй передувало "інформаційне алібі" окупантів.

"Ще за добу до цього росіяни почали створювати собі через так звані ЗМІ інформаційне алібі. Якраз це вказувало на те, що події у Джанкої начебто пов’язані з можливими діями українських військових саме з Одеси. Це інформаційне алібі було створено, і цей ризик ми врахували", - сказав речник Одеської ОВА.

Він нагадав, що дві ворожі ракети, випущені з винищувача Су-35 в акваторії Чорного моря 21 березня, ППО збила.