Після вибухів у Джанкої в окупантів є проблеми з "калібрами", тож посилено активність авіації, – Одеська ОВА
Після вибухів у тимчасово окупованому Джанкої в окупантів виникли проблеми з крилатими ракетами "Калібр", тому вони посилили активність авіації над Чорним морем
Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Можлива активність ворожої авіацій, перегруповання Чорноморського флоту у морі, вони то виводять, то заводять ракетоносії. Вірогідність нової атаки є достатньо високою, хоча з "калібрами", особливо після Джанкою, у них виникають проблеми", - сказав він.
Коментуючи ворожу атаку по Одещині, внаслідок якої ракета влетіла в монастир УПЦ (МП), Братчук сказав, що їй передувало "інформаційне алібі" окупантів.
"Ще за добу до цього росіяни почали створювати собі через так звані ЗМІ інформаційне алібі. Якраз це вказувало на те, що події у Джанкої начебто пов’язані з можливими діями українських військових саме з Одеси. Це інформаційне алібі було створено, і цей ризик ми врахували", - сказав речник Одеської ОВА.
Він нагадав, що дві ворожі ракети, випущені з винищувача Су-35 в акваторії Чорного моря 21 березня, ППО збила.
- Пізно ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомлялося про знищення російських крилатих ракет "Калібр", які везли залізницею у Джанкої.
- Після нічних вибухів у місті Джанкой півострова Крим окупаційна влада запровадила режим надзвичайної ситуації муніципального рівня.
- У Збройних Силах України заявили, що вибухи на залізниці в тимчасово окупованому місті - сигнал загарбникам, що час виїжджати. Згодом у Генштабі розповіли, що метою ударів по тимчасово окупованому Джанкою було зупинення логістичного забезпечення РФ у тимчасово окупованих Мелітополі та Херсоні.
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