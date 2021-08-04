Сконцентруюсь на роботі в парламенті, там також необхідна перемога, - Беленюк після тріумфу на Олімпіаді
Український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів про свої плани після завоювання золота в Токіо
Про це повідомляє Суспільне.
Беленюк зізнався, що відпочине та сфокусується на роботі у Верховній Раді України.
"Всі титули завойовані. Не вистачало золота. Зараз відпочину. Як ви знаєте, я ще нардеп в своїй країні. Всі ці два роки поєднував роботу в парламенті і підготовку до Олімпійських ігор. Перенесення Ігор на рік досить ускладнило мої завдання. Після відпочинку хочу сконцентруватися на роботі в парламенті і проявити себе там. Там також необхідна перемога", - сказав Жан Беленюк.
За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- Також у середу ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.
- Крім цього, 4 серпня українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу серед дуетів у артистичному плаванні.
- Після цього Ірина Коляденко перемогла у бронзовому фіналі Олімпіади в категорії до 62 кг.
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