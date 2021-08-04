Сконцентруюсь на роботі в парламенті, там також необхідна перемога, - Беленюк після тріумфу на Олімпіаді

Про це повідомляє Суспільне.



Беленюк зізнався, що відпочине та сфокусується на роботі у Верховній Раді України.



"Всі титули завойовані. Не вистачало золота. Зараз відпочину. Як ви знаєте, я ще нардеп в своїй країні. Всі ці два роки поєднував роботу в парламенті і підготовку до Олімпійських ігор. Перенесення Ігор на рік досить ускладнило мої завдання. Після відпочинку хочу сконцентруватися на роботі в парламенті і проявити себе там. Там також необхідна перемога", - сказав Жан Беленюк.

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.



Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb