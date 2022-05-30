Після заборони чоловікам їхати з Маріуполя окупанти заблокували виїзд і для жінок, – ексголова Мангуської РДА Черниця
Ексголова Мангуської РДА Дмитро Черниця переконаний, в Маріуполі катастрофічна ситуація, зокрема екологічна. Це потребує негайного розголосу серед міжнародних організацій, адже на цих територіях надалі залишаються люди, яким забороняють виїжджати
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В Маріуполі ситуація, на жаль, не покращується. Тепер не тільки чоловіків, а й жінок не випускають з міста до 1 червня. І в принципі неможливо виїхати на підконтрольну Україні територію. Пояснень жодних немає, чому саме так", – сказав він.
Черниця також наголосив, що Маріуполь очікує на велику екологічну та гуманітарну катастрофу. Тож необхідно зараз негайно звертатись до міжнародних організацій, аби уникнути страшних наслідків.
"Трупні виділення потрапляють у землю і з ґрунтовими водами йдуть до моря. Тож все це сходить в підсумку до Азовського моря, а курортний сезон розпочинається з 1 червня. Течія ж йде якраз від Маріуполя до Мелекіного, Ялти й далі в напрямку Бердянська. Таким чином після купання на цих територіях розпочнуться масові зараження", – наголосив Черниця.
- Упродовж минулого тижня окупанти вивезли з Маріуполя для фільтрації майже 3 тис. містян, зокрема понад 300 дітей. Їх планують депортувати до РФ.
-
Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин розповів, що в окупованому місті антисанітарія, майже у всьому місті немає електроенергії, а вулиці затоплено смердючими водами
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.78
Купівля 34.78Продаж 35.87
-
EUR
Купівля 36.81Продаж 38.28
- Актуальне
- Важливе