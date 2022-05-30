English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Після заборони чоловікам їхати з Маріуполя окупанти заблокували виїзд і для жінок, – ексголова Мангуської РДА Черниця
Ексклюзив

Після заборони чоловікам їхати з Маріуполя окупанти заблокували виїзд і для жінок, – ексголова Мангуської РДА Черниця

30 травня, 2022 понедiлок
20:43
війна з Росією Маріуполь

Ексголова Мангуської РДА Дмитро Черниця переконаний, в Маріуполі катастрофічна ситуація, зокрема екологічна. Це потребує негайного розголосу серед міжнародних організацій, адже на цих територіях надалі залишаються люди, яким забороняють виїжджати

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"В Маріуполі ситуація, на жаль, не покращується. Тепер не тільки чоловіків, а й жінок не випускають з міста до 1 червня. І в принципі неможливо виїхати на підконтрольну Україні територію. Пояснень жодних немає, чому саме так", – сказав він.

Черниця також наголосив, що Маріуполь очікує на велику екологічну та гуманітарну катастрофу. Тож необхідно зараз негайно звертатись до міжнародних організацій, аби уникнути страшних наслідків.

"Трупні виділення потрапляють у землю і з ґрунтовими водами йдуть до моря. Тож все це сходить в підсумку до Азовського моря, а курортний сезон розпочинається з 1 червня. Течія ж йде якраз від Маріуполя до Мелекіного, Ялти й далі в напрямку Бердянська. Таким чином після купання на цих територіях розпочнуться масові зараження", – наголосив Черниця.
 

  • Упродовж минулого тижня окупанти вивезли з Маріуполя для фільтрації майже 3 тис. містян, зокрема понад 300 дітей. Їх планують депортувати до РФ. 
 

  • Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин розповів, що в окупованому місті антисанітарія, майже у всьому місті немає електроенергії, а вулиці затоплено смердючими водами
     

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Маріуполь
ЗСУ
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
окупанти
28 травня, 2022 субота
"У нас взагалі немає кому йти в наступ. 8 людей беруть село". Окупант розповів, що з війська неможливо звільнитися
Макрон Путін
29 травня, 2022 неділя
У МВС розповіли подробиці переговорів, які Росія вела із Заходом за спиною України
Шольц і Макрон
29 травня, 2022 неділя
Франція та Німеччина намагаються змусити Україну підписати мир з Росією на умовах Путіна, - Огризко
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.78
    Купівля 34.78
    Продаж 35.87
  • EUR
    Купівля 36.81
    Продаж 38.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
30 травня
21:48
Президент Польщі Анджей Дуда
Польща готова бути гарантом безпеки України, - Анджей Дуда
21:39
Зеленський
Держави Західних Балкан підтримали надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Зеленський
21:33
Бріджит Брінк
До Києва прибула Бріджит Брінк, призначена новим послом США в Україні
21:08
Ілюстративне фото
Росіяни знову обстріляли Харків, є поранені
20:54
Володимир Путін
Російський диктатор хоче захопити весь Донбас, а його генерали — перейти до оборони, - The Telegraph
20:51
Оксана Маркарова
Маркарова заявила, що теперішні поставки зброї зі США - це не програма ленд-лізу
20:33
Запорізька АЕС
Україна спростувала фейк роспропаганди про можливість створення "ядерної бомби" на Запорізькій АЕС
20:32
Володимир Зеленський
Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? - Зеленський розкритикував ЄС за затримку нового пакету санкцій
20:21
Путін
Путін підписав указ, який передбачає прискорене набуття російського громадянства для сиріт, насильно вивезених з України в РФ
20:14
На фото Збройні сили України
Українські військові вибили росіян із Миколаївки на Херсонщині, спричинивши паніку серед окупантів, - Генштаб ЗСУ
20:11
Ексклюзив
Микола Маломуж
У Росії вичерпуються людські запаси: вони залучають випускників училищ та підіймають запасників, - генерал Маломуж
20:10
ДНР
Терорист "ДНР" заявив, що деяких українських полонених "засудять до смертної кари"
20:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
30 бойових літаків Китаю увійшли у повітряний простір Тайваню
19:47
Михайло Подоляк
У кожному порту на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт, - Подоляк про судна, які вивозять крадене українське зерно до Сирії
19:42
Ексклюзив
Мелітополь
Орки злякались вибуху біля будинку колаборанта Балицького: протягом дня посилено патрулюють Мелітополь, — депутат Запорізької райради Кирильчук
19:30
Людмила Денісова
Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити
19:30
Петро Порошенко
Порошенко: Саміт НАТО у Мадриді має бути історичним з трьох причин. Перша – Фінляндія, друга – Швеція, а третя це – Україна
19:27
ЄС
Боррель впевнений, що ЄС ухвалить шостий пакет санкцій на саміті лідерів, Мішель заявив, що "час для цього настав зараз"
19:10
Споживчі ціни в травні зросли на 17%, – оцінка НБУ
18:54
Ексклюзив
Олаф Шольц
Німеччина повинна залишити подвійні стандарти, інакше вона не зможе претендувати на лідерство в Європі, - дипломат Чалий
18:49
Ердоган Путін
Едроган запропонував Путіну провести зустріч у форматі Росія-Україна-ООН в Стамбулі
18:40
Ексклюзив
Херсон
На Півдні рашисти вирішили самі вбитися своїми атаками в нашу оборону, – військовий експерт Киричевський
18:35
збитий літак
"Запорізький месник": строковик Нацгвардії з ПЗРК збив 3 літаки РФ за півтора місяця
18:32
дитсадки, діти
У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків, - Кличко
18:14
Газова голка Кремля
Газпром повідомив компанію з Нідерландів про зупинку постачання газу з 31 травня
17:53
мавпяча віспа
У Нігерії зафіксували смерть від мавпячої віспи
17:39
аміак
На Донеччині стався витік аміаку
17:32
Байден підписав закон про ленд-ліз
Байден заперечив плани США надати Україні ракетні комплекси для ударів по території РФ, - Reuters
17:31
Ексклюзив
Шольц і Макрон
Підтримка України стала питанням внутрішньополітичної боротьби багатьох лідерів Заходу, - нардепка Рудик
17:29
Віктор Орбан
"Зараз немає жодного компромісу": Орбан заявив про нові умови підтримки нафтового ембарго проти РФ
17:20
Ексклюзив
Микола Маломуж
Смерть Путіна - це чергова спецоперація Росії, - генерал Маломуж
17:05
Еспресо
Радник голови ОП Подоляк підтвердив політичний характер відключення “Еспресо” з Т2
17:02
Ексклюзив
Віктор Ягун
Сподіватись на бунти в Росії можна лише, якщо там все рухне, — генерал-майор Ягун
17:02
Військові на CAESAR
Франція надішле Україні ще гаубиць Caesar
16:58
гроші
У столиці викрили шахрая, який продав 800 фальшивих прескарт із псевдоакредитацією Міноборони
16:54
Михайло Подоляк, Офіс президента
Подоляк пояснив відключення Еспресо, Прямого і 5 каналу "нарцисизмом" Порошенка, якого звинуватив у "завданні збитків"
16:50
Служба безпеки України
Звільнений очільник харківської СБУ Дудін зажадав від Зеленського спростувати закиди про бездіяльність і вибачитися перед працівниками структури
16:46
Урсула фон дер Ляєн
Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ не погодять на саміті лідерів Євросоюзу, - фон дер Ляєн
16:26
Газпром
Данія відмовилась від оплати рублями за російський газ та готова до відключення, - Bloomberg
16:22
Netflix
Американська компанія Netflix офіційно пішла з Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV