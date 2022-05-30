Після заборони чоловікам їхати з Маріуполя окупанти заблокували виїзд і для жінок, – ексголова Мангуської РДА Черниця

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Маріуполі ситуація, на жаль, не покращується. Тепер не тільки чоловіків, а й жінок не випускають з міста до 1 червня. І в принципі неможливо виїхати на підконтрольну Україні територію. Пояснень жодних немає, чому саме так", – сказав він.



Черниця також наголосив, що Маріуполь очікує на велику екологічну та гуманітарну катастрофу. Тож необхідно зараз негайно звертатись до міжнародних організацій, аби уникнути страшних наслідків.



"Трупні виділення потрапляють у землю і з ґрунтовими водами йдуть до моря. Тож все це сходить в підсумку до Азовського моря, а курортний сезон розпочинається з 1 червня. Течія ж йде якраз від Маріуполя до Мелекіного, Ялти й далі в напрямку Бердянська. Таким чином після купання на цих територіях розпочнуться масові зараження", – наголосив Черниця.



Упродовж минулого тижня окупанти вивезли з Маріуполя для фільтрації майже 3 тис. містян, зокрема понад 300 дітей. Їх планують депортувати до РФ.

Депутат міської ради Маріуполя Олександр Лашин розповів, що в окупованому місті антисанітарія, майже у всьому місті немає електроенергії, а вулиці затоплено смердючими водами



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