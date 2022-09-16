Після звірств росіян в Ізюмі не повинно йти мови про тип зброї для України, — Чалий

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що до проміжних виборів до конгресу в США буде прийняте рішення про визнання Росії країною-терористом. Як би там не було, але таке рішення має бути прийнятим. Навіть, якщо це рішення важко втілити технічно. Все можна відкоригувати й двопартійна ініціатива в конгресі має всі шанси реалізуватись", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив про важливість розголосу про звірства росіян в Ізюмі у світовому інформаційному просторі.

"Інші країни наважились прийняти рішення про визнання Росії країною-терористом. Нам же потрібно підсилити роботу в підготовці трибуналу над російськими воєнними злочинцями. В тому числі й роботу в інформаційному просторі. Тому дуже правильно, що до Ізюма поїдуть журналісти. Це просто жахлива ситуація. Саме тому весь світ має про це знати. Після Ізюма вже не повинно бути розмов про типи озброєння для України. Всі повинні зрозуміти, що чим більше окупанти знаходяться на території України, тим більше таких звірств вони будуть скоювати", - додав він.

