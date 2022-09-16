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Головна війна з Росією Після звірств росіян в Ізюмі не повинно йти мови про тип зброї для України, — Чалий
Ексклюзив

Після звірств росіян в Ізюмі не повинно йти мови про тип зброї для України, — Чалий

16 вересня, 2022 п'ятниця
21:49
війна з Росією масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022

Надзвичайний і повноважний посол України в США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що Україна має отримати всі види зброї, які потрібні для того, щоб деокупувати власні території

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я вважаю, що до проміжних виборів до конгресу в США буде прийняте рішення про визнання Росії країною-терористом. Як би там не було, але таке рішення має бути прийнятим. Навіть, якщо це рішення важко втілити технічно. Все можна відкоригувати й двопартійна ініціатива в конгресі має всі шанси реалізуватись", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив про важливість розголосу про звірства росіян в Ізюмі у світовому інформаційному просторі.

"Інші країни наважились прийняти рішення про визнання Росії країною-терористом. Нам же потрібно підсилити роботу в підготовці трибуналу над російськими воєнними злочинцями. В тому числі й роботу в інформаційному просторі. Тому дуже правильно, що до Ізюма поїдуть журналісти. Це просто жахлива ситуація. Саме тому весь світ має про це знати. Після Ізюма вже не повинно бути розмов про типи озброєння для України. Всі повинні зрозуміти, що чим більше окупанти знаходяться на території України, тим більше таких звірств вони будуть скоювати", - додав він.
 

  • Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
  • 15 вересня Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що в Ізюмі було знайдене масове поховання на сотні людей.
  • Володимир Зеленський зазначив, що необхідні процесуальні дії вже почалися.
  • Мешканка Ізюма Анастасія Бугера розповіла про 5 місяців в окупації.
  • Бійці "вісімдесятки" розповіли про деокупацію Ізюма: російські окупанти майже вщент знищили місто Ізюм, що на Харківщині. У місті навряд можна знайти будинок, що не постраждав від російського заліза. 
  • В деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. 
  • На звільненій території Харківської області правоохоронці виявили майже 50 тіл загиблих мирних жителів, а біля Ізюма - місце масового поховання з близько 445 могилами.

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Україна
Росія
російська армія
тероризм
окупанти
Харківщина
Ізюм
воєнні злочини Росії
наступ ЗСУ
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