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Письменник Стівен Кінг вийшов до фанатів у кепці з написом "Україна"

12 вересня, 2023 вiвторок
06:42
Культура Стівен Кінґ

Американський письменник Стівен Кінг з’явився на публіці у кепці із синьо-жовтим написом "Україна". У ній "король жахів" роздавав автографи фанатам

Про це стало відомо із відео, опублікованого у мережі.

На ньому одразу впадає в очі бейсболка письменника. Це вже знайома синя кепка із написом Ukraine (Україна), в якій Стівен Кінг не вперше з’являвся на публіці.

Підтримка України Стівена Кінга

"Король жахів" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну неодноразово висловлювався на підтримку українців, засуджуючи дії російських окупантів.

31 березня 2022 року Стівен Кінг звернувся до президента РФ, де заявив, що "Україна спустошить його скарбницю і знекровить тебе". Пізніше він заявив, що Путін недооцінив Україну.

У кінці травня Кінг закликав світ продовжувати економічний тиск на Росію. Також він наголосив Росії, що вони мають справу не з болонкою, а з росомахою.

28 червня 2022 року він засудив ракетний удар РФ по кременчуцькому торговому центру.

На початку вересня американський письменник Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ.

Згодом у жовтні американський письменник від імені всього світу звернувся до Росії та порадив "забиратися з України". Він назвав вишенькою на торті заяви РФ про те, що підрив Кримського мосту - тероризм, після вторгнення в Україну.

31 грудня 2022 року Кінг поділився, що його найзаповітнішим бажанням на новий рік є мир в Україні.

У квітні 2023 року відомий американський письменник вкотре підтримав Україну і закликав не піддаватись на спокусу легкого миру. "Бережіть Україну у своїх серцях і думках. Не підтримуйте миротворців (умиротворителів), які хочуть залишити їх позаду", - написав він.

Новини
Світ
Україна
підтримка України
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