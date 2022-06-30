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Питання часу, коли РФ вдарить по країнах Балтії, - нардеп Дунда

30 червня, 2022 четвер
13:38
Світ Литва Латвія Естонія

Олег Дунда, народний депутат України, зазначив, якщо НАТО є фундаментом сучасного будівництва світу, без якого світ буде зовсім інший, то мета РФ знищити цей фундамент

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо ми дійсно визнаємо, що у нас зараз відбувається боротьба між двома цивілізаціями, де НАТО є фундаментом сучасного будівництва світу, без якого світ буде зовсім інший, то мета РФ знищити цей фундамент. Відповідно, треба розуміти, що це питання часу, коли Росія вдарить по НАТО, аби показати, що п'ята стаття не працює, тобто і немає сенсу існування Альянсу", - зазначив нардеп.

Олег Дунда зауважив, що Росія розхитуючи організацію Північноатлантичного договору, поставить перед державами, які планували вступ до Альянсу, або є вже членами НАТО, вирішення для себе питання присутності у цьому військовому союзі. Таким чином буде розхитуватися весь світовий баланс.

"Відповідно, це питання часу, коли РФ вдарить по країнах Балтики, аби підняти питання: чи вартий Каунас або Таллінн Третьої світової війни з ядерною зброєю, чи не вартий. Нагадаємо, таке саме питання поставало у 30-х роках минулого сторіччя: чи вартий Данциг Другої світової війни. Виявилося, світові лідери та держави відповіли, що не вартий. І тому РФ так само буде намагатися це перевіряти. Треба готуватися до наступу РФ на Балтику", - підкреслив Дунда.

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Росія
Латвія
Естонія
Литва
НАТО
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