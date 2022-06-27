Погрожуючи Литві, Путін хоче спровокувати конфлікт із НАТО, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що Росія планує спровокувати конфлікт з НАТО, погрожуючи Литві
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні Литва демонструє більше мужності, ніж вся Єврокомісія, яка починає задкувати та шукати рішення для пом’якшення санкцій проти Росії. Щодо використання Росією сили для пробивання Сувальського коридору, то це неодноразово відпрацьовували на російських військових навчаннях. Однак сьогодні понад 80% російських військових угруповань сконцентрована в Україні. Тому Росія сама побоюється відкриття другого фронту", - пояснив Згурець.
Він додав, що Росія швидше буде провокувати НАТО на перший крок, щоб розв’язати конфлікт з Литвою.
"Скоріше за все, Росія розглядає варіант, що країни НАТО зроблять перший крок (до конфлікту з Кремлем, - ред.), щоб розпочати війну з Альянсом. Тоді Путін зможе заявити, що дійсно Росія воює з усім світом. Тому Росія поки що буде використовувати дипломатичний тиск та залякування. Однак дуже показовим повинен буде стати саміт НАТО, на якому буде ухвалена нова концепція оборони Альянсу. За цією стратегією планується не відбиття агресії Росії на країни НАТО, а створення умов, щоб такої агресії не відбулось", - додав Згурець.
- 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту" і викликали посла Євросоюзу для пояснень.
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