"Питання кількох місяців": білоруська журналістка Радіна про вступ Білорусі у війну проти України

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"По-перше, хочу наголосити, що Лукашенко є самозванцем. По-друге, рішення про повторний наступ з території Білорусі буде приймати не він. Це рішення буде приймати Путін. Те, що білоруська армія поки що не вступила у війну проти України означає, що Путін поки не бачить у цьому сенсу. Я вважаю, що повторний наступ з території Білорусі на територію України все-таки відбудеться. Скоріше за все це відбудеться не найближчим часом, а протягом кількох місяців. Хоча, зважаючи на божевілля Путіна, можна очікувати й раптового удару з Білорусі", - пояснила Радіна.

Журналістка вважає, що Лукашенко втратив будь-який контроль над власною державою

"Сьогодні Лукашенко втратив будь-яку можливість для маневру. Він нічого з себе вже не представляє. Всі ці наради, які він проводить, є клоунадою і не більше. Оскільки навіть білоруським військовим зрозуміло, що рішення про вступ Білорусі у війну проти України буде приймати Путін. Навіть зараз вже деякі накази з Кремля надходять безпосередньо військовим Білорусі, минаючи Лукашенка". - додала вона.