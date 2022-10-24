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Ексклюзив

"Питання кількох місяців": білоруська журналістка Радіна про вступ Білорусі у війну проти України

24 жовтня, 2022 понедiлок
13:17
війна з Росією лукашенко з путіним

Білоруська журналістка Наталія Радіна переконана, що рішення про вступ Білорусі у війну проти України буде приймати не Лукашенко, а Путін

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"По-перше, хочу наголосити, що Лукашенко є самозванцем. По-друге, рішення про повторний наступ з території Білорусі буде приймати не він. Це рішення буде приймати Путін. Те, що білоруська армія поки що не вступила у війну проти України означає, що Путін поки не бачить у цьому сенсу. Я вважаю, що повторний наступ з території Білорусі на територію України все-таки відбудеться. Скоріше за все це відбудеться не найближчим часом, а протягом кількох місяців. Хоча, зважаючи на божевілля Путіна, можна очікувати й раптового удару з Білорусі", - пояснила Радіна.

Журналістка вважає, що Лукашенко втратив будь-який контроль над власною державою

"Сьогодні Лукашенко втратив будь-яку можливість для маневру. Він нічого з себе вже не представляє. Всі ці наради, які він проводить, є клоунадою і не більше. Оскільки навіть білоруським військовим зрозуміло, що рішення про вступ Білорусі у війну проти України буде приймати Путін. Навіть зараз вже деякі накази з Кремля надходять безпосередньо військовим Білорусі, минаючи Лукашенка". - додала вона.

  • 20 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії білоруського й російського керівництв.
  • Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу ЗСУ на себе.
  • 21 жовтня Інститут дослідження війни назвав невисоким ризик наступу з Білорусі.
  • Пізніше 21 жовтня Збройні сили України опублікували відеозвернення до білоруського народу й армії із закликом не вступати у "брудну війну" Росії в Україні

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Україна
Росія
Білорусь
Володимир Путін
Олександр Лукашенко
російська армія
ЗСУ
ракетний удар
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