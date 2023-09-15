Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина

Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина

15 вересня, 2023 п'ятниця
08:31
Світ Південна Корея

У п’ятницю, 15 вересня, головний дипломат Південної Кореї натякнув, що Сеул може запровадити санкції проти РФ на тлі недавньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина

Про це заявив міністр закордонних справ Пак Джин, пише Yonhap.

"Досягнення Північною Кореєю будь-якої угоди, пов’язаної з торгівлею зброєю з Росією під час зустрічі, стане надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові", - заявив міністр.

На запитання, чи переглядає Сеул односторонні санкції проти Північної Кореї та Росії, Пак відповів: "Ми переглядаємо всі можливі заходи".

Зазначається, що Південна Корея систематично вживала односторонні економічні обмеження проти Північної Кореї у зв'язку з її незаконною ядерною, ракетною і кібернетичною активністю. Водночас вона приєднувалася до загальносвітових санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Пак додав, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та Росією є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю. 

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Україна
Росія
КНДР
Володимир Путін
Південна Корея
Кім Чен Ин
санкції проти Росії
Війна з Росією
Читайте також:
Ганна Маляр
13 вересня, 2023 середа
Маляр: росіяни почали штурмувати Мар'їнку і Авдіївку
ракета Storm Shadow
14 вересня, 2023 четвер
Україна завдала удару по кораблях у Севастополі ракетами Storm Shadow, - Sky News
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.36
  • EUR
    Купівля 40.37
    Продаж 41.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
15 вересня
09:10
Оновлено
ЗСУ війна фронт
ЗСУ звільнили Андріївку та ліквідували 470 окупантів і 13 танків, - Генштаб
09:02
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: сили ППО знищили усі 17 безпілотників
08:49
Нестор Шуфрич
СБУ затримала нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді, - Бутусов
08:40
Юрій Максимов
"Дніпро-1" призначив нового головного тренера
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Навчитися не ображатися
07:58
Shahed-136
Велика Британія, Франція та Німеччина відмовилися знімати санкції проти Ірану через "шахеди" для РФ
07:42
Оновлено
обстріл, ППО
Росія запустила ударні БПЛА: на Вінниччині та Хмельниччині пролунали вибухи
07:23
Оновлено
МЗС РФ
Росія висилає двох американських дипломатів через підозри у шпигунстві, у держдепі США відреагували
07:05
Ціни на рис, Шри-Ланка
Експерти попередили про загрозу продовольчої кризи в Азії через зростання цін на рис
06:37
Путін та Кім Чен Ин
Пентагон: КНДР стане співучасником вбивств українців, якщо постачатиме боєприпаси Росії
06:21
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
"Є багато оптимізму": Усик та Ф'юрі відновили переговори про бій за титул абсолютного чемпіона
05:38
ЗРК С-400 РФ
Удар по Євпаторії свідчить про системні проблеми російської ППО в тимчасово окупованому Криму, - ISW
05:35
Анонс
"Верес" - "Чорноморець", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру чемпіонату України з футболу
05:01
Мелітополь
"Неспокійний світанок": мер Федоров повідомив про вибух у Мелітополі
03:38
Олександр Петраков
УЄФА відкрив справу проти екстренера збірної України Петракова
02:59
Ілля Кива
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 14 вересня
02:25
Андрій Фірман
Контракт з "Ювентусом" підписав 18-річний футболіст з України
01:10
Денис Берінчик
У 2014 році не зміг приєднатися до нашої армії, але було велике бажання допомогти, - боксер Берінчик
00:55
Ігор Коломойський
Коломойському повідомили третю підозру, – радник голови ОП
00:44
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
Кубок України: визначився розклад матчів 1/8 фіналу
00:34
Оновлено
світ, Лівія, повінь
Масштабна повінь у Лівії: кількість загиблих перевищила 11 тисяч
00:09
Маттео Дзуппі
Посланець Папи зустрівся з представником МЗС Китаю й обговорив війну в Україні
00:08
Гантер Байден
Сину Байдена висунули нове звинувачення: йому загрожує ув'язнення на 25 років
2023, четвер
14 вересня
23:52
Румунія, безпілотник, війна з РФ
Румунія вчетверо збільшила обмежувальну зону польотів біля кордону з Україною
23:19
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Перший "Рамштайн" з Умєровим: Пентагон повідомив про особисту участь Остіна та Міллі
23:08
Анджей Дуда
"Ми повинні захищати свій ринок": Дуда анонсував зустріч із Зеленським і розмову щодо зерна
22:58
евакуація
На Херсонщині проведуть обов'язкову евакуацію родин з дітьми з низки населених пунктів
22:30
На фото: Володимир Зеленський
Військовий омбудсмен та "ключові рішення": Зеленський провів нараду з міністром оборони Умєровим
22:17
трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера
Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"
22:00
Єнс Столтенберг
Стефанішина запропонувала Столтенбергу провести засідання Ради Україна - НАТО щодо енергетичної безпеки
21:53
ЗСУ, міномет, міна
Триває наступ Сил оборони на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, є успіхи в районах Кліщіївки й Андріївки, – Генштаб
21:36
Байден та Зеленський зустрічаються на саміті НАТО
Зеленський зустрінеться з Байденом в ході візиту на Генасамблею ООН, - NBC News
21:12
Зерно
Київ розраховує, що з 15 вересня країни ЄС скасують обмеження на експорт української агропродукції, – МЗС
21:10
Ексклюзив
Справа про хабар ексголові Верховного Суду Кнзєву: НАБУ вилучило ще майже $500 тисяч
Політична експертка назвала причину посилення антикорупційної діяльності в Україні
21:00
Пенні Пріцкер
Мільярдерка з українським корінням: призначили спецпредставницю США з економічного відновлення України
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Продовження Кримської саги гарантовано: ворожі об'єкти знищуватимуться саме українськими ракетами. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Морські дрони SeaBaby
Сили оборони завдали удару по двох кораблях ВМС РФ: судна отримали ушкодження
20:15
Андрій Василенко
МОН звільнило посадовця, який насміхався над незалежністю України
20:05
OPINION
Антін Мухарський
Вилюднення або смерть
19:46
Сергій Буковський
Премію Стуса отримав Сергій Буковський. Що відомо про лауреата
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV