Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина
У п’ятницю, 15 вересня, головний дипломат Південної Кореї натякнув, що Сеул може запровадити санкції проти РФ на тлі недавньої зустрічі президента Росії Володимира Путіна та лідера КНДР Кім Чен Ина
Про це заявив міністр закордонних справ Пак Джин, пише Yonhap.
"Досягнення Північною Кореєю будь-якої угоди, пов’язаної з торгівлею зброєю з Росією під час зустрічі, стане надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові", - заявив міністр.
На запитання, чи переглядає Сеул односторонні санкції проти Північної Кореї та Росії, Пак відповів: "Ми переглядаємо всі можливі заходи".
Зазначається, що Південна Корея систематично вживала односторонні економічні обмеження проти Північної Кореї у зв'язку з її незаконною ядерною, ракетною і кібернетичною активністю. Водночас вона приєднувалася до загальносвітових санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.
Пак додав, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та Росією є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна.
Що відомо про співпрацю РФ та КНДР
Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".
У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.
На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.
Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.
У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".
У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.
Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".
США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.57 Купівля 37.57Продаж 38.36
- EUR Купівля 40.37Продаж 41.39
- Актуальне
- Важливе