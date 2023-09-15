Південна Корея може запровадити санкції проти Росії після зустрічі Путіна та Кім Чен Ина

Про це заявив міністр закордонних справ Пак Джин, пише Yonhap.

"Досягнення Північною Кореєю будь-якої угоди, пов’язаної з торгівлею зброєю з Росією під час зустрічі, стане надзвичайно серйозною загрозою безпеці та миру на Корейському півострові", - заявив міністр.

На запитання, чи переглядає Сеул односторонні санкції проти Північної Кореї та Росії, Пак відповів: "Ми переглядаємо всі можливі заходи".

Зазначається, що Південна Корея систематично вживала односторонні економічні обмеження проти Північної Кореї у зв'язку з її незаконною ядерною, ракетною і кібернетичною активністю. Водночас вона приєднувалася до загальносвітових санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Пак додав, що військова співпраця, включаючи торгівлю зброєю, між Північною Кореєю та Росією є порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН проти Пхеньяна.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікується, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним.

Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

США занепокоєні переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і обіцяють наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.