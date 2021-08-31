Південна Корея почне робити третє COVID-щеплення у жовтні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Країна планує з початку введення третіх доз щепити 70% населення.

Також є сподівання вакцинувати 80% населення, щепивши вагітних жінок і підлітків у віці від 12 до 17 років.



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Треті дози пропонуватимуть першочергово людям зі слабким імунітетом, літнім та медпрацівникам.

Вони зможуть пройти ревакцинацію за півроку після другої дози.

У Південній Кореї наразі вакциновано першою дозою 56,5% населення (52 млн людей), в той час, як 29,6% завершили імунізацію.

20 вересня у Чехії почнеться кампанія з вакцинації третьою дозою проти COVID-19.