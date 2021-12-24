"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021 року, - Новак

Про це повідомляє ТАСС.



"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.



Він назвав причиною затримання свтроків сертифікації "Північного потоку-2" політизацію навколо проєкту.

Нагадаємо, 18 жовтня 2021 наповнили газом першу нитку "Північного потоку-2", 17 грудня - другу.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.

Німецький регулятор заявив, що у першій половині 2022 року сертифікація "Північного потоку-2" не відбудеться.