"Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021 року, - Новак
Засутпник головис уряду РФ Олександр Новак заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до роботи до кінця 2021 року, а процес його сертифікації може бути завершений у середині 2022 року
Про це повідомляє ТАСС.
"Процес сертифікації "Північного потоку-2" може бути завершений у середині 2022 року. Газопровід буде готовий до роботи до кінця цього року. Кабмін сподівається, що газ може піти у середині наступного року", - сказав Новак.
Він назвав причиною затримання свтроків сертифікації "Північного потоку-2" політизацію навколо проєкту.
- Нагадаємо, 18 жовтня 2021 наповнили газом першу нитку "Північного потоку-2", 17 грудня - другу.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що побудований в обхід України німецький газогін "Північний потік-2" наразі не може бути сертифікований.
- Німецький регулятор заявив, що у першій половині 2022 року сертифікація "Північного потоку-2" не відбудеться.
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