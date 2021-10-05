"Північний потік-2": німецький регулятор вимагає від оператора підтверджень відповідності нормам ЄС

Про це повідомив Інтерфаксу голова пресслужби агентства Фіте Вульф.

Він не виключив, що "одна з гілок газопроводу незабаром буде запущена"



"Федеральне мережеве агентство листом вимагає негайно надати довідки та підтвердження того, що в рамках запуску однієї гілки виконані та дотримані всі передумови", - повідомив Вульф.

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.

Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почала подачу газу першою ниткою газопроводу "Північний потік-2", датське енергетичне агентство повідомило, що перша гілка газопроводу може почати функціонувати.