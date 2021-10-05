"Північний потік-2": німецький регулятор вимагає від оператора підтверджень відповідності нормам ЄС
Федеральне мережеве агентство Німеччини вимагає від компанії Nord Stream 2 AG підтвердити, що газопровід "Північний потік-2" відповідає нормам Євросоюзу
Про це повідомив Інтерфаксу голова пресслужби агентства Фіте Вульф.
Він не виключив, що "одна з гілок газопроводу незабаром буде запущена"
"Федеральне мережеве агентство листом вимагає негайно надати довідки та підтвердження того, що в рамках запуску однієї гілки виконані та дотримані всі передумови", - повідомив Вульф.
- Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
- Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почала подачу газу першою ниткою газопроводу "Північний потік-2", датське енергетичне агентство повідомило, що перша гілка газопроводу може почати функціонувати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.36
Купівля 26.36Продаж 26.6
-
EUR
Купівля 30.49Продаж 30.9
- Актуальне
- Важливе