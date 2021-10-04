Оператор заявив, що почав заповнювати першу гілку "Північного потоку-2"

Про це йдеться на сайті компанії.



"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - йдеться в повідомленні.

Датське енергетичне агентство повідомило, що перша гілка газопроводу може почати функціонувати.

"4 жовтня агентство погодилося з тим, що трубопровід B може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала необхідні умови, в тому числі умови, що стосуються сертифікації", — йдеться в повідомленні.

Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.

Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.