Оператор заявив, що почав заповнювати першу гілку "Північного потоку-2"
Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що почала подачу газу першою ниткою газопроводу "Північний потік-2"
Про це йдеться на сайті компанії.
"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", - йдеться в повідомленні.
Датське енергетичне агентство повідомило, що перша гілка газопроводу може почати функціонувати.
"4 жовтня агентство погодилося з тим, що трубопровід B може бути введений в експлуатацію, оскільки Nord Stream 2 AG виконала необхідні умови, в тому числі умови, що стосуються сертифікації", — йдеться в повідомленні.
- Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.
- Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", процес може зайняти до чотирьох місяців.
- Сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2", окрім німецького регулятора, має погодити Єврокомісія.
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