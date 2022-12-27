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По всій лінії фронту ворог накопичує сили, - Згурець

27 грудня, 2022 вiвторок
10:51
війна з Росією російська армія, мобілізація

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що північний напрямок може стати небезпечним у перспективі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін вже натякає, що треба домовлятися, але не з Україною, а з Заходом. Цілі російської агресії залишаються незмінними. На всій лінії фронту відбувається накопичення сил противника. Ворог накопичує сили навколо Куп'янська. У перспективі північний напрямок може стати небезпечним, враховуючи формування угруповання на кордоні РФ, щоб тиснути ЗСУ на Харківщині та Луганщині", - зауважив Згурець.

За словами експерта, ворог намагається створити загрозу ЗСУ на напрямку Сватове - Кремінна.

"Щодо гарних очікувань з Кремінної - на цей час вони є занадто оптимістичні. Противник перекинув туди значну кількість сил й намагається утримувати Сватове і Кремінну. Хоча ЗСУ намагаються вийти на Кремінну з трьох напрямків. Майбутнє Кремінної буде залежати від долі Діброви, яка розташована біля Кам'янки. Поки у нас немає підтвердження того, що ворог буде відходити зі Сватового та Кремінної до Рубіжного. Ворог накопичує силу, там тривають позиційні бої", - зазначив Згурець.

  • Імовірно, Росія перекинула на навчання в Білорусь частини 1-ї гвардійської танкової армії РФ
  • Президент Росії Володимир Путін занепокоєний тим, що еліти країни не підтримують війну, яку він розв'язав в Україні, і створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна

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