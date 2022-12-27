По всій лінії фронту ворог накопичує сили, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін вже натякає, що треба домовлятися, але не з Україною, а з Заходом. Цілі російської агресії залишаються незмінними. На всій лінії фронту відбувається накопичення сил противника. Ворог накопичує сили навколо Куп'янська. У перспективі північний напрямок може стати небезпечним, враховуючи формування угруповання на кордоні РФ, щоб тиснути ЗСУ на Харківщині та Луганщині", - зауважив Згурець.

За словами експерта, ворог намагається створити загрозу ЗСУ на напрямку Сватове - Кремінна.

"Щодо гарних очікувань з Кремінної - на цей час вони є занадто оптимістичні. Противник перекинув туди значну кількість сил й намагається утримувати Сватове і Кремінну. Хоча ЗСУ намагаються вийти на Кремінну з трьох напрямків. Майбутнє Кремінної буде залежати від долі Діброви, яка розташована біля Кам'янки. Поки у нас немає підтвердження того, що ворог буде відходити зі Сватового та Кремінної до Рубіжного. Ворог накопичує силу, там тривають позиційні бої", - зазначив Згурець.

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