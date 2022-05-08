Поблизу острова Зміїний відбулись авіаційні баталії між Україною та РФ: противник зазнав відчутних втрат

Про це повідомили Повітряні Сили України у Facebook.

У звіті вказано, що в баталії біля Зміїного взяли участь десятки літаків, а противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах.

"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах", - йдеться у звіті ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb