Поблизу острова Зміїний відбулись авіаційні баталії між Україною та РФ: противник зазнав відчутних втрат
7 травня поблизу острова Зміїний відбулись авіаційні баталії між Україною та РФ, а противник зазнав відчутних втрат
Про це повідомили Повітряні Сили України у Facebook.
У звіті вказано, що в баталії біля Зміїного взяли участь десятки літаків, а противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах.
"Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в "острівних силах", так і в морських суднах", - йдеться у звіті ЗСУ.
- Оперативне командування "Південь" Збройних Сил України у суботу, 7 травня 2022 року, продемонструвало знищення російської військової цілі біля тимчасово окупованого острову Зміїний.
- За останній час це вже не перше знищення українськими "байрактарами" великих російських катерів та встановленої загарбниками системи ППО на острові Зміїний.
- У суботу, 7 травня, Протиповітряна оборона України знищила 1 вертоліт, 11 безпілотників і 2 крилаті ракети РФ.
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